Tar regelsurringen aldri slutt?

Kommentar Det burde være mulig å gå forbi en salatbolle uten å tråkke i den - selv for ledelsen i Norges Skiforbund.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

I kommunikasjonsfaget er det noe som kalles «issue management».

Det handler om hvordan en organisasjon bør jobbe systematisk med å overvåke og fange opp forhold som har potensial til å bli problematiske, slik at man er i stand til å løse dem før noe utarter.

Altså å være fremme i skoene, ved å bygge en buffer mot farer.

Selv om det selvsagt er forskjell på alvorlighetsgraden på ulike områder, er det summen av hvordan små og store forhold håndteres som avgjør hvor eksponert virksomheten er for mulig skade.

Dersom dette hadde kommet som en eksamensoppgave i kommunikasjon, med norsk langrenn som case, ville det vært ganske lett å identifisere hvor risiko-områdene finnes.

Men dessverre ville skiforbundet selv strøket så det sang.

Her er tre nøkkelområder der føre var-mangelen har vært påfallende:

OMRÅDE 1 - SIKKERHET MOT DOPINGRISIKO:

Den fremste risikofaktoren er selvsagt alt rundt dopingproblematikk. Her er systemsvikten som kjent for lengst dokumentert, og tydelig underbygget av det internasjonale granskingsutvalget. To dopingsaker måtte til før elementære forhold kom på plass.

OMRÅDE 2 – HVA KAN GÅ GALT INNEN SPONSING/REKLAME?:

Å ha kunnskap om andre typer av lover og regler enn dopingreglementet, og sørge for rutiner for dette, burde selvsagt også stått på sjekklisten.

Og da skiller spørsmål rundt sponsing og markedsføring seg ut.

Har så Skiforbundet fulgt med i timen her, da? Nope.

Med den økonomiske interessen næringslivet har for de største skistjernene, er det rimelig forutsigbart at problemstillinger rundt løpernes rolle som reklame- og sponsorobjekter vil være kronisk relevant.

Med det følger et behov for kunnskap og oversikt over hvordan lovverket fungerer, for eksempel hva gjelder grensene for merking av reklame.

En med kunnskap om elementære kommunikasjonsfaglige teknikker ville lett identifisert dette som et mulig problemområde, og sørget for at organisasjonen var på alerten, og utøverne opplært i hva de kan gjøre og ikke gjøre.

Men i Ski-Norge har det som fremstår som umerket snikreklame funnet veien til sosiale medier, og det er ikke takket være forbundet selv at praksisen nå er endret og regler strammet inn.

Nå skal det sies at langrennsmiljøet slett ikke er alene om å ha hatt et slapt forhold til reklameregler, men det er jo ikke noen unnskyldning for at forbundet heller ikke her har vært på tå hev.

Selv om dette selvsagt ikke er i nærheten av samme alvorlighetsgrad som unødvendig sårbarhet mot dopingtrøbbel, er det nok et eksempel på regelsurr.

Og i samme slengen kan det nevnes at det hadde gått an å tenke over hvordan det kan oppfattes utad, når man brukes en offisiell instagramkonto til å legge ut et bilde fra Ingvild Flugstad Østbergs treningsferie med dopingsuspenderte Johaug.

Eller er det surmaget å stille krav til at en organisasjon av Norges Skiforbunds størrelse har kunnskap om enkle kommunikasjonsfaglige prinsipper?





OMRÅDE 3 –IKKE BLI TATT I FAKTAFEIL

Mer alvorlig enn reklamerot er det imidlertid dersom toppledelsen i en organisasjon avsløres i å uttale seg galt om kontroversielle spørsmål. Derfor er det så kommunikasjonsfaglig viktig å jobbe med hvordan toppene fremstår utad, og sørge for å styre unna faktafeil-feller.

Ingenting er jo så ødeleggende for omdømme og troverdighet enn om ledere uttaler seg feilaktig.

Nå er dessverre «jeger bom bom» på tokt igjen, og nok en gang dreier det seg om påstander knyttet til hvordan en norsk dopingsak er blitt behandlet internasjonalt.

Man skulle tro at skiforbundet hadde lært av kritikken etter hvor sminket Johnsrud Sundby-saken ble fremstilt, og at det nå var presisjon over uttalelsene hele veien.

Men, nei,

«I dag skiller ikke straffeutmålingen mellom det som er bevisst juks, og det som ikke er det», uttalte skipresident Erik Røste til NRK.

De kalde fakta er at selve definisjonen av doping (Wada-koden art 1, jf 2.1) ikke forutsetter bevisst juks, mens utmålingsreglene som gjelder nettopp skal skille mellom ulike type saker.

Hovedregelen for et stoff som clostebol er fire års utestengelse – altså 30 måneder mer enn det Johaug-dommen endte med.

Hvordan kan da skipresidenten uttale seg slik?

Vet han ikke bedre?

Er han bare upresis?

Eller prøver han å forlede?

Erik Røste må selvsagt gjerne påstå at utmålingsreglene ikke skiller GODT NOK, men da får han si det, da.

Folket må kunne forvente å få korrekte uttalelser av den øverste ansvarlige for norsk skisport, ikke minst i en situasjon som denne, og med skikkelig risiko-prepping hadde ting som dette kanskje vært unngått.

Det begynner å bli vel mye fiskebeins-tråkking i salatbollen nå.