Svenskene tviler også på sine egne løpere

Det er ikke bare norske langrennsløpere som får gjennomgå av det svenske folket. Svenskenes dom er at til og med egne løpere er dopet.

Ifølge en undersøkelse som Aftonbladet har gjort tror fire av ti spurte at det forekommer doping i det svenske skilandslaget.

Det er omtrent de samme tallene som kom fram på avisens spørsmål til det svenske folket om de trodde norske langrennsløpere dopet seg.

– Det som har skjedd i den siste tiden påvirker ikke bare Norge som nasjon, men også hele langrennssporten, sier Ida Ingemarsdotter. Hun og de svenske løperne er på høydetrening i Val Senales.

– Trist



– Dette var trist. Jeg har vanskelig å forstå at man vil jukse seg til noe. Under min karriere har det føltes som en ren idrett hvor alle vil presse kroppen maksimalt. Blir man ikke best så blir man ikke best, sier Jennie Öberg.

Hennes lagvenninne Stina Nilsson har stengt ute alle skriveriene om Norge. Hun sier at hun ikke har merket noen endringer i oppfatningen av langrennssporten.

– Jeg kan bare se på min egen oppførsel, og den er fortsatt lik som den var for to måneder siden. Jeg er fortsatt villig til å trene, og jeg vil gjøre den jobben jeg skal gjøre, sier Nilsson.

– Det er skuffende tall, men det har vært veldig mye som har skjedd. Hver gang det skjer slike saker er det beklagelig, sier Ingemarsdotter.

