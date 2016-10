Sveriges landslagssjef i langrenn, Rikard Grip, mener Therese Johaugs dopingsak påvirker en hel idrett. Kommentatoren Lasse Anrell sier «hva var det jeg sa?».

Det var han som for 12 dager siden skrev en kommentar i Nya Wermlands-Tidningen der han beskyldte Johaug for å være en jukser.

– Jeg må være synsk, hva var det jeg sa, sier Anrell til VG.

Han beskrev i sin kommentar den norske bruken av av astma-medisin som «statsdoping» og at de norske skiløperne burde utestenges i to år.

– Om jeg er overrasket? Nei!

– Hvorfor?

KOMMENTATOR: Lasse Anrell. Foto: Peb

– Fordi det har vært en arroganse når det gjelder doping og fusk i det norske skimiljøet.

– Jeg har sett Therese gå, og det har ikke sett naturlig ut, sier den kjente kommentatoren.

– Det har sett ut som som om hun går på en annen måte enn andre, med en frekvens som om hun går med astma-medisin eller noe verre. Jeg vet ikke... Men vi fikk vel et svar med denne positive dopingprøven.

– Har Norges Skiforbund truet med rettssak etter din kommentar?

– Ja, jeg leste noe om det i ei avis. Jeg føler meg ikke så redd for det lenger... Jeg tror ikke NSF kommer til å stevne verken meg eller Nya Wermlands-Tidningen.

– Hva betyr dette for langrennssporten?

– Dette kan true med å ødelegge hele sporten. Interessen før sesongstart er null. Sponsorene vil trekke seg ut.

– Hvor dramatisk er dette?

– Det norske behovet for å seire er i ferd med å ødelegge hele sporten. Norge holder på å ødelegge sin egen sport, mener svenske Lasse Anrell.

– Man blir jo «svinchockad», sier den svenske skisjefen Rikard Grip til Expressen.

På spørsmål om den nye dopingsaken er nok et eksempel på at det norske landslaget har for dårlig oversikt over hva utøverne får i seg, svarer landslagssjefen:

SVENSK SKISKJEF: Sveriges landslagssjef Rikard Grip, her fotografert under Tour de Ski, mener man nå må se på hvorfor langrennssporten rammes av så mange dopingsaker. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det er deres forbannende ansvar å ha oversikten over hva som gjelder. Det gjelder alle utøvere. Uansett hvilket land det er så skal man ha en organisasjon og en stab som har kontroll på hva som gjelder. Det er kun deres skyld. Det er ingen diskusjon.

– Dypt tragisk



– Dette er dypt tragisk og helt unødvendig. Det betyr også trolig mye for norsk skisport. Isolert sett er denne er liten sak, men den er ytterst alvorlig for norsk langrenn ettersom den kommer på toppen at Sundby-saken.

Svenskenes landslagssjef kaller dopingavsløringene av Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug veldig trist.

– Det påvirker en idrett som vi holder på med. Nå må man ta tak i dette og finne ut hvorfor slike saker oppstår, sier han til Expressen.

Landslagsløperen Maria Rydqvist trodde først det var en spøk da Aftonbladet fortalte om Johaugs dopingsak.

– Dette kommer til å bli kjempestort, et kjempesjokk for oss alle. Og at det er henne, det kan ikke bli verre, sier Rydqvist til Aftonbladet.

Charlotte Kalla har ikke ønsket å kommentere saken før det foreligger mer informasjon på den varslede pressekonferansen til Norges Skiforbund.

– Utøverens ansvar



Tidligere nestleder i FIS´ medisinske komité og idrettsmedisiner Inggard Lereim mener denne dopingsaken er helt unødvendig.

– Denne salven gir ingen effekt, det er ikke noe man blir sprekere av. Det er fint at landslagslegen tar et ansvar, men det er alltid utøveren som har ansvaret, sier Lereim til Adresseavisen.

Lereim er klar på at det er utøverens ansvar å vite hva man bruker av medikamenter.