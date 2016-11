Svenske fikk streng beskjed: «Ikke få bank av han junioren fra Norge»

RUKA (VG) Svenskene svetter etter inntredenen til ski-kometen Johannes Høsflot Klæbo (20). Så skummel er han blitt at Calle Halfvarsson (27) ble advart før sprinten i dag.

– Det sier seg selv at når han vinner premieren (langrennsåpningen på Beitostølen) i Norge, da er man sterk. Farfar ringte meg i går og sa at «du skal i hvert fall ikke få bank av han junioren fra Norge!», sier Calle Halfvarsson til VG og andre medier etter at verdenscupen åpnet med sprint lørdag formiddag.

Les også: Kritiserte landslagstreneren rett etter Golbergs revansje

– Blir farlig bra



PALLEN: Pål Golberg gliser sammen med Calle Halfvarsson (venstre) og Johannes Høsflot Klæbo (høyre). Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han sier det spøkefullt, men samtidig i fullt alvor. Halfvarsson er en av Sveriges aller største langrennsprofiler på herresiden og har utkjempet mange tette spurtdueller med Petter Northug. Svensken klarte å innfri bestefarens krav og ble nummer to på dagens konkurranse – plassen bak en revansjelysten Pål Golberg og foran Høsflot Klæbo som ble nummer tre.

Svensken vil ikke strekke seg så langt og kalle Høsflot Klæbo for «den nye Northug» – en merkelapp trønderen fikk etter å ha lekt med den norske langrennseliten sist helg – men understreker gjentatte ganger at han er veldig imponert.

– At han går så bra allerede. Han kommer til å bli «ruskigt» (farlig) bra. Johannes blir tøff i fremtiden, sier Halfvarsson til VG, og titter bort på den syv år yngre norske løperen på andre siden av «seiersbordet» på pressesenteret ved langrennsstadion.

Les også: Norge møtt med hån og dopinganklager i Kuusamo

Håper på flere sjanser



Høsflot Klæbo var nær å gjøre det helt store på dagens sprint. Han vant prologen, herjet i kvart- og semifinale og ble til slutt nummer tre. 20-åringen sikret seg sin aller første pallplass i sitt første renn på internasjonalt toppnivå.

Sist helg vant han skøytesprinten på den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Det var knyttet en viss spenning til om han kunne levere også i klassisk. Det gjorde han til de grader.

– Litt taktisk bom i finalen, men ellers er jeg strålende fornøyd med tredjeplass i dag, sier Klæbo til VG.

Klæbo vil ikke bruke mye energi på Northug-sammenligningen, men drister seg til å kalle den for artig.

– Nå er jeg glad jeg er ferdig. Det å gå sprint er tøft. Du skal mobilisere tre runder. Nå handler det om å få gå flere verdenscuprenn og forhåpentligvis kjempe om flere pallplasser. Det handler om å ta de sjansene man får. Jeg føler jeg leverte en bra søknad i dag, sier Norges store langrennskomet videre.

Les også: Skitopper ringte rundt til astmakritikere

– Beundringsverdig



Det var ikke bare Halfvarsson som brukte store ord om Høsflot Klæbo.

– Jeg er imponert. Jeg har faktisk hørt at det er en kvart Rognes-bygd i ham også, sier Marit Bjørgen - selv fra Rognes ved Støren i Trøndelag.

Hun er usikker på om Høsflot Klæbo liker å bli sammenlignet med Petter Northug, men slår fast at han er en gutt for fremtiden.

Ingvild Flugstad Østberg forteller at hun ikke har visst så mye om det nye stjerneskuddet annet enn at han var en meget god junior.

– Men jeg har fått pratet med ham litt på Beitostølen og nå. Det er beundringsverdig hvordan han har løst dagen i dag. Jeg pratet med ham før jeg gikk i teltet. Han skulle være offensiv i finalen. Det er tøft av en førsteårs senior, sier Gjøvik-jenta til VG.