Svensk langrennsløper åpen om angsten

Anna Dyvik (22) snakker åpent ut om sin fire år lange kamp mot angst og panikkanfall.

Den svenske U23-verdensmesteren skrev søndag et lengre innlegg på sin egen blogg.

– Jeg har krasjlandet. Hele jeg har måttet sagt stopp i noen uker. Egentlig har det vært en liten stemme i hodet mitt i hele vinter og vår også, innleder Dyvik.



22-åringen beskriver blant annet natten etter sitt første verdenscuprenn utenfor Sverige, i franske La Cluzaz i desember, som en berg- og dalbane.

– Det gikk så utrolig bra og jeg hadde det så gøy. Den natten fikk jeg to panikkanfall. Under det ene løp jeg inn i garderoben og slo meg. Under disse nattlige panikkanfaller skriker jeg som oftest, men noen ganger løper jeg avgårde. Så begynner jeg å hyperventilere.

VG har den siste tiden skrevet om psykiske problemer blant spillere i norsk fotball, etter at en undersøkelse viste at fire av ti norske toppspillere har slitt med angst og depresjoner.

Vålerenga-profil Jonatan Tollås Nation mente tallene var alarmerende, og fikk støtte fra flere Eliteserie-profiler, som mente Fotball-Norge må ta grep.

– Verst om nettene



Anna Dyvik skriver videre at det ikke er første gange hun «krasjer», som hun selv kaller det.

– Jeg hater når det skjer, men samtidig, det er som jeg endelig kan puste ut når det skjer. Jeg er veldig klar over min egen angst, og min manglende evne til å takle denne typen stress.

22-åringen fra Leksand i Dalarna skriver hun nå får hjelp til å håndtere de negative tankene.

– Jeg valgte å snu det andre kinnet til den lille stemmen. Det gjorde at jeg sluttet å spørre meg selv om hvordan jeg hadde det. Jeg hadde ikke tid til det.

I et intervju med svenske Expressen, sier Dyvik at hun har fått enorm respons på sitt innlegg. Hun sier det kan være vanskelig å snakke om temaet, men at hun håper hun kan være med på å gjøre det enklere for andre.

– Det har vært verst om nettene. Det er som at jeg idet jeg sovner får masse mareritt og da kommer panikken, beskriver hun overfor avisen.

NISO-leder Joachim Waltin snakker om funnene i rapporten vedrørende psykisk helse i norsk fotball:

Flere anfall fredag

Hun forteller at hun har slitt med panikkanfall siden hun sluttet på videregående skole. De siste ukene har de kommet hyppigere, og Dyvik har innvilget seg selv en rolig periode for å komme seg til hektene.

– Jeg har det bedre i dag enn jeg hadde det i går. Jeg har vært så utrolig sliten. Jeg fikk flere panikkanfall nå på fredag, og da blir man sliten. Jeg har sovet mye, og nå følere jeg meg bedre. Det er utrolig deilig, sier 22-åringen.

Dyvik gikk totalt ti verdenscuprenn forrige sesong. Hennes beste individuelle plassering kom på sprinten i Toblach, der Dyvik ble nummer ni.

I tillegg gikk hun inn til tredjeplass med det svenske stafettlaget under den omtalte helgen i La Clusaz.