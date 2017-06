Stina Nilsson (24) er svensk langrenns kanskje største gullhåp i Pyeongchang, men OL-oppkjøringen fikk en brå slutt nesten før den startet.

I starten av juni måtte svenskenes skiyndling Stina Nilsson avbryte landslagets sesongoppkjøring i den norske fjellheimen.

Svensk langrenns kanskje største OL-håp, som gikk de blå og gule inn til VM-sølv på stafetten i Lahti i vinter, hadde «ubalanser i kroppen».

24-åringen måtte redusere treningsmengden kraftig, og havnet langt bak resten av landslaget.

Nesten fire uker senere forteller Nilsson nå om det som skjedde.

– De to første dagene føltes det virkelig ikke bra ut. Det er vanskelig å beskrive følelsen, sier hun til den svenske avisen Expressen.

Husker du denne? Emil Iversen avslører sannheten om «forholdet» til svenske Stina Nilsson

Tror hun var overtrent

Nilsson forteller at hun kjente at noe ikke stemte allerede før de reiste til Sognefjell, og at det ikke ble bedre da treningsleiren startet.

Mens resten av landslaget lå i hardtrening, reiste Nilsson tilbake til Sverige. Etter å ha blitt undersøkt på sykehus, tydet det meste på overtrening.

Hun måtte redusere treningsmengden til 30-50 prosent de neste ukene, før ting begynte å føles bedre igjen.

Fikk du med deg denne? Stina Nilsson om ski-bråket: Full støtte til norsk trener

Husker du dette? Stina Nilsson trynet da Maiken Caspersen Falla tok VM-gull:

– Kommer sterkere ut



Nå er Nilsson tilbake på det treningsnivået hun ønsker, og er i full gang med oppkjøringen til OL-sesongen.

24-åringen forteller at opplevelsen var tøff å takle, men tror det er en erfaring hun vil ha godt av senere.

– Jeg tror jeg kommer til å komme sterkere ut av dette, både mentalt og psykisk. Jeg vet at det går an å komme seg gjennom ting som er vanskelige, sier hun til Expressen.

Da sprintgutta møtte pressen i VM, var det et spørsmål om Nilsson som fikk hele salen til å bryte ut i latter: