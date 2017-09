Sportssjefen slår alarm: Bekymret for rekrutteringen til norsk damelangrenn

HAFJELL (VG) Den yngste løperen på damelandslaget fyller 26 år neste måned.

– Jeg er bekymret for norsk damelangrenn, det er ikke den etterveksten det er på guttesiden. Vi klarer ikke å gjøre den jobben godt nok, sa sportssjef Vidar Løfshus til VG i Livigno for noen uker siden.

Når Kari Øyre Slind fyller 26 år i oktober, så er yngste løper på damelandslaget 26 år. I tillegg til Slind er Heidi Weng og Ragnhild Haga født i 1991. Man må gå mange tiår tilbake i tid for å finne forrige gang yngste løper på landslaget var 26 år. Det er mulig det ikke har skjedd før.

ELDST OG YNGST PÅ LANDSLAGET: Marit Bjørgen og Kari Øyre Slind (t.h.) tok NM-gull og sølv på 5-kilometeren på Gålå tidligere i år. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Og foran en ny OL-sesong er det ingenting som tyder på at det er noen norske kvinnelige langrennsløpere under 26 år som får reise til OL i Sør-Korea.

– Vi klør oss litt i hodet over hvorfor det er sånn. Vi lurer på hvorfor frafallet er så stort som det er. Hvorfor ikke flere slår gjennom internasjonalt. Jeg er ikke noe stolt av det, sier Løfshus.

Falla: – Kanskje vi må gi noen sjansen?

Maiken Caspersen Falla mener det er grunn til litt bekymring at yngste landslagsløper er 26 år.

– Men vi må huske på at da jeg slo gjennom, var 18 år og fikk gå verdenscup, så var det en plass «ledig» til meg, og en plass «ledig» til Ingvild (Flugstad Østberg). Nå er verdenscupkvotene slanket og vi er blitt et sterkere lag, så det er ikke plass til flere på en måte, sier Falla.

«For om fem eller ti år, hvem skal vinne da?»

Den regjerende OL- og VM-vinneren på sprint mener det hadde vært superbra å få med noen nye i laget som er unge og skikkelig på hugget.

VM-LAGET PÅ SPRINT I LIBEREC: I 2009 gikk disse unge damene for Norge (alder på VM-tidspunktet i parantes): Marthe Kristoffersen (19) med rød nese og Marit Bjørgen (28). Bak fra venstre: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (22), Celine Brun-Lie (20) og Maiken Caspersen Falla (18). Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– De trenger ikke være på et nivå hvor de kjemper om verdenscupseier heller, men de kan komme inn på laget og ta steg for steg. Kanskje vi må gi noen en sjanse? For om fem eller ti år, hvem skal vinne da? Det begynner å nærme seg bristepunktet for å få inn noen nye på laget, sier Falla til VG.

– Får vi se en norsk 20-åring som klarer å være på pallen i verdenscupen kommende sesong?

– Nei. Jeg vet ikke hvem det skulle vært. Ikke på pallen. Kanskje topp 10-15. Og den personen må få skryt og bli backet opp. For klarer man å bli topp 15 i verdenscuprenn når man er 20 år, så er det veldig bra, svarer Falla.

Bjørgen 21 år i OL-debuten



Marit Bjørgen var med å ta OL-sølv på stafett i 2002. Da var hun 21 år. Året etter ble hun verdensmester på sprint. På reisen har det blitt mange VM- og OL-gull. De siste årene har hun vært «mor i laget» for løperne som er ti år yngre.

– Marit tilhører sjeldenhetene. Det er ingen som er så hel ved som henne. Marit har sin epoke i norsk langrenn, og når den er over så må andre overta, sier Løfshus til VG.

RÅSKINN: Marit Bjørgen er 37 år og verdens beste langrennsløper. Hun vant sitt første VM-gull i 2003. Her er hun under en treningsøkt ved Hafjell tirsdag. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

Men det er mange norske damer som kan vinne når Bjørgen legger opp, og som denne vinteren vil utfordre langrennsdronningen. Norge er inne i en storhetstid i norsk damelangrenn.

– Vi har flere som kan ta opp den arven. Så det er jeg ikke så opptatt av. Jeg er mer opptatt av at det skal komme opp unge jenter som kan prestere internasjonalt, sier Løfshus.

Unge norske damer vant medaljer



Fra 2007 kom det opp et mre enn et stafettlag av unge damer som presenterte seg: Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok VM-gull på sprint som 19-åring. Therese Johaug staket seg inn til en sensasjonell VM-bronse på tremila som 18-åring.

I 2009 fikk 18-åringene Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla, samt 19-åringen Marthe Kristoffersen VM-billett til Liberec.

I 2013 tok Heidi Weng VM-bronse på 15 kilometer skibytte og VM-gull på stafett som 21-åring.

Bjørgen er litt bekymret over utviklingen. Hun har ikke tenkt over at yngste løper på landslaget er født i 1991.

– Stort sett så har vi jo hatt førsteårs seniorer, så da er det lenge siden vi har hatt noen unge inn. Det er kanskje litt bekymringsfullt, sier Bjørgen.

Knallhard jobb



Langrennsdamene møtte pressen under en treningssamling i Hafjell tirsdag. Bjørgen er 37 år. Hun vil gjerne være med og bidra til å sikre fremtiden til norsk damelangrenn.

– Den dagen jeg slutter, så kan jeg bli trener for noen. Så får vi se om vi får opp noen, sier Bjørgen.

– Hvorfor var du god da du var ung?

– Jeg var nok mye større og sterkere enn de fleste på min alder. Jeg var barnestjerne, så jevnet det seg litt ut. Men jeg har jobbet knallhardt og målbevisst. Jeg har noen gode gener med meg. Jeg har hatt gode utøvere rundt meg, som har vært med å pushe meg. Jeg har vært på lag med mange gode utøvere, svarer Bjørgen.

Marthe Mælum Johansen er på rekruttlandslaget. Hun er 20 år og ble juniorverdensmester forrige sesong. Under NM på Gålå i mars ble hun nummer fem på 5-kilometeren, over 40 sekunder bak Bjørgen.

Men det er ikke bare unge løpere på rekruttlaget. Silje Øyre Slind og Mari Eide er nye på rekruttlandslaget denne sesongen, de er 29 og 27 år.

Bjørgen stiller spørsmål ved om det kan være noe med treningskulturen.

– Det er jobben som legges ned som gjør at man blir god. Kanskje noen mangler litt av det? Man skulle jo tro at vi var en motivasjon og inspirasjon for unge, sier Bjørgen til VG.

Jacobsen: – Vanskeligere nå



Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble verdensmester på sprint da hun var 19 år. Men veien til internasjonal deltakelse var ikke helt enkel.

– På slutten da Svein Tore Samdal var trener så var det sånn at var du for ung, så var du for ung. Men nå har det endret seg: Er du god nok, så er du gammel nok. Så jeg måtte streve litt før jeg fikk sjansen internasjonalt, fordi jeg var veldig ung. Jeg er ikke noe bitter for det, for meg var det naturlig å gå juniorrenn, sier Jacobsen til VG.

Etter OL i 2006 tok Egil Kristiansen over som dametrener.

TIDLIG VERDENSMESTER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er 30 år, i 2007 ble hun verdensmester på sprint i Sapporo. Her er hun på samling i Hafjell denne uken. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

– Det er mer krevende å prestere mot de beste seniorene i Norge nå. Men man må ikke prestere mot de beste seniorene i en alder av 19 år for å prestere på sikt. Det er mange av jentene på juniorlandslaget som har helt fantastiske egenskaper på hurtighet og styrke, som gjør seg gjeldende på sprint. Kanskje de ikke viser seg som de store kapasitetsløperne ennå. Men det kan trenes på. Det er farlig å avskrive dem ennå. Men kanskje de trenger litt mer tid enn vi gjorde, sier Jacobsen.

Heidi Weng kom inn på landslaget da hun var 20 år i 2012. Siden den gang kom Kari Øyre Slind inn på landslaget som 24-åring for to år siden.

– Jeg har alltid hatet å tape, jeg har likt å pushe meg. Jeg har likt å henge på guttene. Jeg har en storesøster som er veldig god til å løpe. Jeg drev ikke bare med langrenn, men friidrett, fotball og håndball. Jeg var allsidig, sier Weng om sin ferd mot toppen i ung alder.

Østberg: – Det var ganske vilt



Ingvild Flugstad Østberg har heller ikke tro på at en norsk 20-åring havner på pallen i verdenscuprenn. Selv vant hun NM-gull som 18-åring.

– Det er klart at flere av oss har vært på lag siden vi var juniorer og var med i mesterskap før vi var seniorer, det var ganske vilt. Vi gjorde det jo ganske bra og. Det var litt tynnere noen år etter oss, sier Østberg.

UNGT GJENNOMBRUDD: Ingvild Flugstad Østberg var 18 år da hun vant 15 kilometeren under NM på hjemmebane på Gjøvik i 2009. Hun slo Therese Johaug (t.v.) og rutinerte Kristin Størmer Steira. Østberg ble belønnet med VM-tur til Liberec like etterpå. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Hun tror det kan være et konstruktivt tiltak at elitelaget er mer med på treninger sammen med rekrutter og juniorer, og eventuelt enda yngre løpere.

– For alt er fint og flott nå, men jeg tipper at ambisjonen til skiforbundet er å være verdens beste langrennsnasjon i mange år. Da holder det ikke å være der akkurat nå, sier Østberg til VG.

– Tror du vi får en 20-åring på pallen i vinter?

– Det er ikke det første jeg tenker. Jeg ser ikke helt for meg det i år. Men man skal aldri si aldri, svarer Østberg.

Landslagstrener Roar Hjelmeset må finne frem lupe for å finne en ny ener.

– Heidi har vært på landslaget i fem år, og har vært yngst i fem år. Kari er noen måneder yngre, men det har ikke kommet noen født senere enn 1991. I forhold til type ener så må man lete litt med lupe for å finne det, sier Hjelmeset.

Tiril og Lotta Udnes Weng fikk noen verdenscupstarter som førsteårsseniorer forrige sesong. Så gjenstår det å se om tvillingene fra Nes Ski tar nye steg kommende sesong.

– Ikke noe er bedre enn unge som hadde pustet landslagsdamene i nakken. Både nasjonalt og internasjonalt så er det veldig stort sprik. Kanskje er dameløp for harde for å få med flere, sier Hjelmeset.

For det finnes mange norske kvinnelige langrennsløpere, hele 220 norske dameløpere gikk i mål på 5 kilometeren i NM, men bare 47 gikk til mål på 15 kilometeren.

På den annen side var det bare ni damer som stilte til start under Oslo Skihow på rulleski i Holmenkollen i sommer.

Kan redde internasjonal langrenn



NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er klar på at norsk damelangrenn har sin storhetstid nå.

– Vi får nyte den norske suksessen mens vi kan. For når 1990-91-årgangene gir seg vil det se helt annerledes ut om det ikke fylles på, sier Bjørn til VG.

Han mener situasjonen egentlig er litt spesiell, for mens Norge ser etter nye norske langrennsenere, så er det litt krise i internasjonal damelangrenn.

– De fleste land vil jo synes det er fint om den norske dominansen slutter. Alle ønsker at flere nasjoner skal være med i toppen. Om den norske dominansen slutter, så kan det faktisk redde internasjonal damelangrenn, sier Bjørn.



Han ser at Tyskland, Russland, Sveits og Østerrike har noen unge løpere på vei opp. Siden kampen om en plass i verdenscupen ikke er så stor der, så får de sjansen til prøve seg.

– For noen av de norske unge løperne kan det nok oppleves som om det er håpløst å komme opp, sier Bjørn.

Han mener flere unge norske løpere burde benyttet sjansen på rulleski om sommeren.

– De har mulighet til å være med om sommeren, men de stiller ikke i Oslo Skishow. Er det fordi de ikke har noen mulighet til å komme helt opp? Gir de opp? spør Bjørn.

I midten av november er det nasjonal åpning på Beitostølen. Da er det en ny sjanse for unge lovende løpere å prøve seg mot Bjørgen og co.