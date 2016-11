Snakkiser på samlebånd i verdenscupstarten

Kommentar Resultatene var sterke. Men vel så viktig for norsk langrenn er det at verdenscupåpningen bød på arketyper av snakkiser om helt andre ting enn forstøvere og leppekrem.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Etter en mildt sagt kronglete oppkjøring til sesongen, var spenningen stor til hvordan det ville bli når norske langrennsløpere igjen skulle konkurrere internasjonalt.



Og selv om det ble tydelig at den norske leirens forhold til medisinering ikke kommer til å forsvinne fra debattmenyen med det første, kunne vel knapt åpningen i Ruka vært mer imøtekommende overfor alle som nå vil ha oppmerksomhet også om det sportslige.

For her var det ikke bare én, men en hel rekke hendelser, der overskriftene nærmest gir seg selv.

La oss da dem én etter én:

¤ DRONNINGEN TILBAKE PÅ TRONEN.

I det første internasjonale distanserennet på over 600 dager, ble det «langrenns-dèja vu».Dersom noen var naive nok til å tro at seieren i den nasjonale åpningen på Beitostølen var et blaff, viste Marit Bjørgen (36) at hun så til de grader er tilbake der hun hører hjemme.

På toppen.

Klokken tikket for fort for vertsnasjonens Krista Parmakoski på 10-kilometeren. Og dermed ble historiefortellingen om småbarnsmammaens retur til sirkuset akkurat den vrien Norges Skiforbund kunne drømme om.

KOMET: Selv julenissen gledet seg over Johannes Høsflot Klæbos tredjeplass. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

¤ DEN NYE SKISTJERNEN. Timingen kunne vel heller ikke vært bedre for å få en ny skistjerne på herresiden. Johannes Høsflot Klæbo (20) overrasket med seier på Beitostølen, men han skulle egentlig vært helt andre steder enn på en verdenscup-seierspall denne helgen. Kometen lot seg imidlertid ikke be to ganger, da muligheten med å kjempe mot de store gutta åpnet seg med Eirik Brandsdal forfall. Resultatet: En råsterk tredjeplass på sprinten lørdag.

VANT: Pål Golberg vant sprinten i Ruka foran Halfvarsson og Høstflot Klæbo. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

¤ RESERVENS REVANSJ. Pål Golberg (26) er vraket til landslaget, og heller ikke han skulle gått verdenscup-sprinten i Finland. Men sjansen kom da Petter Northug valgte å stå over. Og med seier foran svenske Calle Halfvarsson, kunne reserven knapt sendt en tydeligere beskjed i trener Arild Monsens retning.

¤ FRA DOM TIL PALL. I det første distanserennet kom Martin Johnsrud Sundby seg på pallen med en tredjeplass, etter at oppstyret rundt dommen for brudd på dopingreglene har kostet mye krefter over tid. Selv mener han dette viser at han har klart seg gjennom den vanskelige tiden.

¤ FRA ELENDIGHET TIL LYKKE. Emil Iversen følte seg så dårlig at han vurderte å stå over 15-kilometeren, og han så mørkt på hele sesongen. Men nå er han åpenbart glad for at det ble med tanken om å melde pass. For plutselig stemte det så til de grader, og bare Iivo Niskanen gikk raskere enn Iversen.

Nå kommer påtalenemndas snarlig ventede innstilling i dopingsaken mot Therese Johaug til å få mye oppmerksomhet fremover.

Og med et uavklart spørsmål om forholdet mellom legeetikk og norske medisineringsrutiner, er den utenomsportslige støyen alt annet enn over.

Men en stort bedre jobb med å få fokus også på det som skjer med startnummer denne sesongen, kunne de norske utøverne knapt levert.

Og det på første forsøk utaskjærs.