Slik reagerer skiforbundet på Johaug-dommen

Skiforbundet er fortvilet på Therese Johaugs vegne.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund har konkludert: Therese Johaug (28) utestenges i 13 måneder etter å ha testet positivt på et forbudt stoff i høst. Det bekrefter Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

Erik Røste, skipresident i Norges Skiforbund, sier følgende i Skiforbundets pressemelding i kjølvannet av Johaug-dommen;



– Dette er først og fremst en vanskelig dag for Therese og norsk langrenn. Vi er fortvilet over hvordan Therese har det og føler med henne, sier skipresident Erik Røste. Samtidig har Skiforbundet respekt for at domsutvalget har gjort en vurdering i henhold til gjeldende regelverk og rettspraksis. Vi er glade for at domsutvalget har full tillit til Therese Johaug og Fredrik Bendiksen sine forklaringer, sier Røste

Røste er glad for åpenheten rundt saken og at alle detaljer er godt belyst. Han har også forståelse for at det i forhold til graden av forseelse kan oppleves som en streng straff.

-Det er godt at NIF´s domsutvalg nå har kommet til en konklusjon, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Vi føler veldig med Therese i denne saken og skal støtte henne så godt vi kan. For hele laget og for alle involverte har dette vært en lidelse, sier Løfshus. Dommen, hvis den blir stående, innebærer at Therese rekker OL. Nå kan vi se fremover mot Pyeongchang 2018 og gleder oss til å reise på samling igjen med Therese til høsten. Vi savner henne som frontfiguren i laget, sier Løfshus.

Skiforbundet avventer nå den videre prosessen i saken.

Sjokkert - men motivert



Landslagssjef Vidar Løfshus sier til VG at han har vært i kontakt med Therese Johaug i kjølvannet av dommen, og at hun fikk seg et lite sjokk.

– Hun var litt i sjokk. Hun hadde hatt et håp om at dommen kunne snu, og det har vært flere eksperter som har sagt at det kunne gå begge veier i denne saken. Nå gikk det vel verst tenkelig vei, sier han.

Løfshus sier at når sjokket etterhvert legger seg, er det bare en ting som gjelder.

– Det har vært fokuset vårt lenge, men nå er det viktigste å ta vare på Therese som menneske. Sakte men sikkert, etterhvert som sjokket legger seg handler det om å se fremover. Vi vet at Therese er motivert, og jeg både håper og tror at vi ikke får noen dårligere versjon av Therese når hun returnerer til landslaget. Etterhvert retter vi fokuset mot OL i Pyeongchang.

VG oppdaterer saken.