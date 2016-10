Skitrener ber foreldre skjerpe seg: – Fullstendig idioti!

Å behandle barn som toppidrettsutøvere har blitt svært utbredt, men virker mot sin hensikt, ifølge mangeårig skitrener Lars Freng.

Det nærmer seg vinter og skisesong - og med det også planleggingen av vinterens mange skirenn og innkjøp av nytt skiutstyr. I et intervju med Langrenn.com kommer Freng med en bønn til langrennsforeldre før den nært forestående sesongen.

– Barn og ungdom må få lov til å stille krav til seg selv før foreldrene gjør det. Altfor mange barn behandles som toppidrettsutøvere, sier Freng til VG.

Han har vært langrennstrener i 20 år, blant annet i hedmarksklubben Brøttum IL og i Team Gudbrandsdalen.

– De siste fem årene har det sklidd totalt ut, og norsk barnelangrenn har mistet seg selv. Det har gått altfor langt, sier Freng.

Slakter pengebruk og sekunderinger



Lars Freng peker både på den enorme pengebruken og foreldrenes innstilling under skirenn.

– Allerede i bilen på vei til et renn er det mange som spør barna om de har lagt opp en strategi og en løpsplan. Foreldre skal heller ikke rope til 10-åringer at de ligger «12 sekunder etter Ola». Mange er der for å kose seg med langrenn og møte venner, ikke for å vinne alt mulig, sier Freng.

OPPGITT: Skitrener Lars Freng.

– Når Bjørgen, Johaug og Northug takker sine foreldre, tror jeg ikke det handler om at de har stått på og mast gjennom hele barndommen. Jeg tror mange foreldre misforstår dette og tenker at jo mer de følger opp barna, jo bedre blir de. Det er så feil som det kan få blitt.

Mangeårig landslagsløper: Finnes en grense!



Mangeårig landslagsløper for Norge, Erling Jevne, sier seg enig med Freng. Han liker ikke utstyrshysteriet og mener foreldre med fordel kan jekke seg ned et par hakk.

– Man må ha noe utstyr, skal barna ha glede av idretten. Jeg har trent unger selv og så at de med det dårligste utstyret ble raskt borte. Men det finnes en grense, sier Jevne.

Skiløperen mener det handler om fornuft. Kjøper man ett par klassiske ski og et par skøyteski per sesong, klarer man seg fint gjennom vinteren. Utstyret kan dermed selges videre til noen andre når barna vokser fra det.

– Et godt par ski er bedre enn mange par. Det er bedre å kjøpe et par ski og pleie dem som gull, enn å ha mange par stående.

Frykter for jentene



Freng viser til at landets beste langrennsløpere har favorittski som varer gjennom flere sesonger, og at de ikke nødvendigvis bytter ski hvert år. Dermed forstår han lite av at så mange barn møter opp med flere par nye ski hver sesong.

– Jeg forstår at barn vokser og har behov for å bytte utstyr ofte, men dette er vanvidd. Det bør være mulig å bytte ski internt i en klubb eller ordne det på andre måter enn å kjøpe nytt hvert år, sier han oppgitt.

Et av Frengs tips til langrennsforeldre, er å la barna smøre skiene sine selv. Overfor Langrenn.com understreker han en særlig frykt for jentene i idretten.

– Dette gjelder spesielt jentene. Vi må gi dem pusterommet til å kunne bli skiløpere, hvis ikke velger de fort skole i stedet. Vi må gi dem et godt miljø som gjør at de trives og fortsetter som langrennsløpere, sier han.

– Har selv vært der



Selv er Frengs far til en datter som satset tungt på langrenn i mange år. Han erkjenner at han selv kunne bli i overkant ivrig.

– Jeg pleide å holde på sånn selv, men heldigvis var det en mann som spurte meg hvorfor jeg ropte de tingene jeg ropte. Det tok jeg virkelig til meg og lærte mye av, sier han.