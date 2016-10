Ski-Norge: Bruker 15 mill på best glid i Korea-OL

Ski-Norge og Olympiatoppen har siden Sotsji-lekene for tre år siden foreløpig brukt 11 millioner kroner på å få best mulig glid i 2018-OL i Sør-Korea.

– Det har egentlig eksistert siden 1989, sier Knut Nystad til VG.

Smøresjefen i Norges skiforbund sikter til prosjektet «Ski 2018».

SKIFTER FORT: Mange minusgrader og vind den ene dagen, påskeføre og sommertemperaturer den andre. Det er OL-utfordringene på skistadion, egentlig en golfbane, i februar 2018. Foto: Knut Nystad

Det er i regi av Olympiatoppen og særforbundene Norges skiforbund, ved langrenn og kombinert, og Norges skiskytterforbund.

Ski 2018 er et glidprosjekt i forlengelse av Ski 2014, som var en forlengelse av et liknende prosjekt frem mot Vancouver-OL 2010 - som «egentlig» har vart siden etter skifiaskoen i Calgary-OL 1988.

15 mill fra OL til OL



Bakgrunn: Northug må ta en runde på denne golfbanen for å vinne OL-gull

Knut Nystad kom inn i prosjektet som han nå leder for 10 år siden. Han er lønnet 50 prosent av skiforbundet og 50 prosent av Olympiatoppen.

Ifølge vinteridrettssjef Helge Bartnes i Olympiatoppen, er samarbeidsprosjektet Ski 2018 sitt årlige budsjett 3,664 millioner, inkludert 1 million kroner fra Norges skiforbund, kombinert og langrenn, samt Norges skiskytterforbund. Det vil si 14,7 millioner over fire år, fra etter Sotsji-OL frem til OL i koreanske Pyeongchang i februar 2018.

Olympiatoppens Helge Bartnes opplyser at budsjettene for glidprosjektene «har ligget på samme nivå» siden Vancouver-OL 2010. Det betyr at Olympiatoppen og norsk skisport ved langrenn, kombinert og skiskyting de siste snart syv årene har brukt cirka 25 millioner kroner på å få bedre glid enn konkurrentene i to OL.

Leste du denne? Olympiatoppen bruker 340.000 på OL-tur til Korea

Antall engasjerte i prosjektene skal også være omtrent det samme.

Ludvig-vind



Nå er seks personer, inkludert Knut Nystad, involvert i Ski 2018.

Håvard Skorstad som skitester (58,33 prosent stilling), Terje Fardal, sliper (66,67 prosent), smøresjef Bård Jørgen Elden, kombinert (Olympiatoppen betaler 33 prosent av honorar), smøresjef Tobias Dahl Fenre (Olympiatoppen betaler 25 prosent av honorar), Felix Breitschädel er ansatt ved Olympiatoppens fagavdeling i 70 prosent stilling og skal jobbe 30 prosent av tiden for Ski 2018.

I tillegg har han en 40 prosent forskerstilling ved NTNU.

SKITTEN KUNSTSNØ: En av typene underlag som kan møte Therese Johaug & co i Sør-Korea om 16 måneder. Foto: Knut Nystad

Knut Nystad & co var i Sør-Korea siste vinter.

– Vi var der i OL-perioden, i en uke. Det var pluss 12 grader den dagen vi kom. Vi testet. Og så ble det det samme på minussiden, med mye vind. Det som var mest unikt, var vinden, forteller Knut Nystad.

– Som Kjell Aukrusts Ludvig sier, «Nordavind fra alle kanter»?

– Ja, den kom fra alle kanter og var sur som bare juling, svarer Knut Nystad.

– Den tid, den sorg



De skal - stykkevis og delt på grunn av VM i skiskyting og nordiske grener - tilbake i forbindelse med prøve-OL, det vil si verdenscupene i begynnelsen og slutten av februar neste år.

Knut Nystad har publisert en «avhandling» om forholdene på sin hjemmeside knutnystad.com.

I den står det blant annet «Blir det slik under OL blir det vanskelig å stikke fra i front. Her kommer det sterke vindkuler som sikkert kan resultere i flere sekunders tap på noen få meter.»

– En ting er sikkert – i Koreas eneste langrennsløype er det mye vær som sikkert kan by på noen utfordringer for oss under OL – den tid den sorg, konstaterer smøresjefen for langrenn og lederen for Ski 2018.

Leste du denne? Northug & co fikk ikke testet alle løypene i Sotsji foran prøve-OL

Felix Breitschädel (36) kom til Norge fra Østerrike for 10 år siden. Landslagsløperen i orientering har som Knut Nystad uttrykker det, en doktorgrad i glid. Breitschädel, som også var involvert i Ski 2010 og Ski 2014-prosjektene, påpeker at mye er annerledes på 38 breddegrad nord i Sør-Korea, sammenliknet med Norge på 60. til 70. breddegrad.

Lugget utfor



50 km=1830 høydemeter Langrennslandslagstrener Tor Arne Hetlands oversikt over antall høydemeter i langrennskonkurransene i OL i Sør-Korea - sammenliknet med Kollen-VM og Sotsji-OL: 50 km Holmenkollen 2011: 2060 høydemeter 50 km Sotsji-OL: 2150 hm 50 km OL Sør-Korea 2018: 1830 hm 15 km Kollen 2011: 660 hm 15 km Sotsji 2014: 610 hm 15 km Sør-Korea 2018: 592 hm

– Sterk sol, fort varmt og fort mørkt. Det gjelder å forstå den «andre» værsituasjonen. Vinden kan gi flere utfordringer rent taktisk. En vindkule kan stoppe deg. Vi så det i Paralympics (i Rio de Janeiro) da Birgit Skarstein (roing) stoppet helt opp, sier Felix Breitschädel.

Leste du denne? Trond Nystad - langrennssportens Pep Guardiola

Han nevner også «en del forurensing i snøen». Skiene lugget da de ble testet i utforbakker i Pyeongchang for åtte måneder siden.

– Vi måtte nesten slipe dem om etter én treningstur, forteller «Doktor glid», Felix Breitschädel.

PS! OL-traseene for langrenn og skiskyting i Pyeongchang ligger nærmest vegg i vegg på samme golfbane, kun skilt av en vei. VM i skiskyting 2009 ble arrangert samme sted.