LAHTI/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo VM-debuterte med bronse i sprintfinalen i Lahti. Italienske Federico Pellegrino tok gullet foran Sergej Ustjugov.

Med tre av seks løpere i VM-finalen i sprint, hadde de norske gutta et glitrende utgangspunkt før avgjørelsen på åpningsdistansen i Lahti.

Ski-kongen Petter Northug. Sensasjonen Johannes Høsflot Klæbo. Lynhurtige Finn-Hågen Krogh. Alle hadde muligheten til å ta gull, men i den siste bakken ble Northug hektet av. Like etter maktet heller ikke Hågen Krogh å holde følge med teten lengre.

På oppløpet sto det derfor mellom russiske Sergej Ustjugov, Federico Pellegrino og Høsflot Klæbo. Der var italienske Pellegrino raskest og spurtet inn til VM-gull – mens den norske unggutten tok en imponerende bronsemedalje.

– Det er en drøm. Vekk meg opp! Det er fantastisk, sier Pellegrino i et intervju med Det internasjonale skiforbundet.

– Klæbo går lagsprinten

Pellegrino gikk et taktisk lurt løp, noe Høsflot Klæbo vil lære av. For 20-åringen har større ambisjoner enn bronsemedaljer i fremtiden.

– Tredjeplass er jo den andre taperen, men jeg må si meg fornøyd med bronse, sier Klæbo på den offisielle pressekonferansen.



Norges sprinttrener Arild Monsen roser den norske langrennskometen og lover ham plass på lagsprinten senere i VM.

– Jeg er kjempeimponert av Klæbo. Han var gira og så gullet der framme. Jeg håper han setter pris på medaljen. Jeg tar ham ut som en av to på lagsprinten, bekrefter Monsen overfor VG.

NORSK BRONSE: Unggutten Johannes Høsflot Klæbo VM-debuterte med bronse på sprinten i Lahti, bak Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Langrennslegende og VG-ekspert Thomas Alsgaard er også imponert det trønderen viste, men han er kritisk til den kollektive innsatsen.

– For Høsflot Klæbo er bronse bra, men for norsk herrelangrenn er det ikke bra nok, sier Alsgaard.

Northug på femte

Northug tok seg på overraskende vis til finalen, også han, men 31-åringen hadde ikke mer krefter igjen da Ustjugov satte opp tempoet i den siste bakken før mål. Dermed gjenstår kun femmila i Lahti for VM-kongen fra Falun for to år siden.

– Northug fikk maks ut av dagen. Jeg hadde ikke trodd at han skulle komme til finalen, sier Monsen.

Krogh skøytet inn til en sterk, men sur 4. plass. Finske Ristomatti Hakola ble nummer seks.

– Tanken var ganske tom i finalen. Jeg slår jo noen som bare lekte seg med meg for noen uker siden i sprint. Når kroppen ikke spiller på lag, må hodet gjøre jobben, forteller Northug, som nå ser frem mot femmila.

– Femmila er et helt annet løp. Jeg må få sprinten ut av kroppen og gjør gode forberedelser. Alle femmiler jeg har gått i mesterskap har levd sitt eget liv.

VM-finalen i sprint:

1. Federico Pellegrino. 2. Sergej Ustjugov. 3. Johannes Høsflot Klæbo. 4. Finn-Hågen Krogh. 5. Petter Northug. 6. Ristomatti Hakola.

Emil Iversen røk ut i semifinalen, mens Sindre Bjørnestad Skars VM-håp var over i runden før.

– Det kjentes bra ut i kvarten, men tungt ut i semien. Det var helt OK, men jeg var ikke på mitt beste. Når jeg føler jeg ikke er sterk nok til å kjempe om medalje, er det helt greit, men jeg skulle gjerne vært bedre, sier Iversen.