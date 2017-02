Falla-knockout i VM-prologen - Østberg sekunder fra å ryke ut

LAHTI/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østeberg (26) var bare sekunder fra å ryke ut av VM-sprinten allerede i prologen, mens lagvenninne Maiken Caspersen Falla (26) vant.

Fire av de dem fem norske løperne gjennomførte en god VM-prolog på dagens sprint i fristil i Lahti, mens Ingvild Flugstad Østberg viste urovekkende svak form. 26-åringen var bare sekunder unna å ryke ut.

Samtidig viste en av de to største gullfavorittene, Maiken Caspersen Falla, tegn på at hun er i storform med å prestere best tid av samtlige løpere.

Kathrine Harsem ble nest beste norske på en 7. plass. Marit Bjørgen gikk inn like bak. Svenske Stina Nilsson ble nummer ni, mens Heidi Weng hadde 13 løpere foran seg i mål. Flugstad Østberg endte på en 25. plass.

Krevende forhold

Løperne våknet i dag tidlig opp til snøvær, noen få minusgrader og mye vind i Lahti. Det gjorde forholdene utfordrende for mange, smørerne inkludert.

For snøen var løs og gliden var i utgangspunktet dårlig.

– De som er der borte melder om trått og løst føre. Det gjør at dette blir en veldig tung sprint, sier VG-ekspert Thomas Alsgaard.

Norsk-svensk superduell

Forholdene endret likevel ikke Nilssons stempel som den store forhåndsfavoritten hos både eksperter og oddsspill-leverandører.

Grunnen var enkel: Den svenske langrennsstjernen har vunnet fire av de fem tidligere sprintkonkurransene hun har deltatt i denne sesongen. Det er nesten ett år siden det som er ansett som hennes tøffeste utfordrer til VM-gullet, regjerende OL-mester Caspersen Falla, sist slo henne i åpningsdisiplinen.

RASKEST: Maiken Caspersen Falla vant prologen. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Flere medaljekandidater

Med navn som Bjørgen, Flugstad Østberg, Weng, svenske Hanna Falk og russiske Natalia Matveeva også på startstreken, er den pågående konkurransen garantert å bli uhyre spennende. Samtlige har også tatt seg videre fra kvalifiseringen, noe som også gjelder den femte norske kvinnen, Harsem.

– Marit er rutinert, i god form og en bra sprinter. Så hun kan plutselig stå der med en gullmedalje, men det er andre som er større favoritter. Men medalje er absolutt innenfor rekkevidde, sier Alsgaard om Bjørgen, som utrolig nok er regjerende sprint-verdensmester både fra Oslo 2011, Val di Fiemme 2013 og Falun 2015.

Topp fem:

1. Maiken Caspersen Falla - 3:03,14

2. Mari Laukkänen (Finland) + 2,37

3. Katja Visnar (Slovenia) + 2,42

4. Hanna Falk (Sverige) + 2,81

5. Laurien van der Graaf (Sveits) + 3,17

Utvalgte utøvere:

7. Kathrine Harsem + 3,52

8. Marit Bjørgen + 3,9

9. Stina Nilsson (Sverige) + 3,96

11. Natalia Matveeva (Russland) + 4,92

14. Heidi Weng + 6,76

19. Jessica Diggins (USA) + 7,97

25. Ingvild Flugstad Østberg + 8,96

Finalene starter klokken 16.30.