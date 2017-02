Weng om VM-stafetten: Nekter å gå sisteetappen

SJUSJØEN (VG) Heidi Weng (25) sier nei, nei, nei til å gå sisteetappen på kvinnestafetten i VM i Lahti som starter 22. februar.

Den suveren Tour de Ski-vinneren møtte i dag media på Sjusjøen. Der ble hun spurt om sisteetappen på kvinnestafetten.

– Jeg tror Marit går ankeretappen.

– Og hvis du blir spurt?

– Da takker jeg nei.

Les også: Sundby forberedt på astma-pes i Lahti

– Hvorfor?

– Jeg tapte jo spurten mot Maiken Caspersen Falla i NM!

Argumentet om at Falla garantert ikke blir motstander på VM-stafetten er ikke nok til å overbevise Weng.

– Da får Maiken gå da!

PÅ FAMILIEHYTTA: Mens mange av landslagsjentene ligger på Sjusjøen, velger Heidi Weng å lade opp på familiehytta på Skeikampen. Men torsdag var hun på pressetreff på Sjusjøen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Når Weng blir spurt om hvilken etappe hun helst vil gå, svarer hun at hun i vinter har vært best på fem kilometer skøyting. At hun føler seg tryggest på det.

Hun avviser ikke fullstendig lagsprinten.

– Maiken kommer uansett til å gå den, så får vi se hvem som blir den andre.

Les også: Dyrhaug etter tremilsvraking: – Føler meg urettferdig behandlet

Hun ble smadret av Marit Bjørgen i NM sist helg. Nå skal 25-åringen fra Ytre Enebekk finne VM-formen.

Det gjør hun på familiehytta på Skeikampen, der søsteren som vanlig kan bli sparringspartner.

Weng var med på stafettgullene både i 2013-VM og 2015-VM, men individuelt har hun bronse som det beste fra store mesterskap: fra 15 km både i Val di Fiemme i 2013 og Sotsji i 2014.

I Falun i 2015 ble 7. plass i skiathlon hennes beste individuelle plassering. Redningen var at stafettlaget revansjerte OL-fiaskoen og tok VM-gull. Da gråt Weng av glede.

Om hva som blir hennes beste gullsjanse i Lahti, svarer Weng:

– Det er skiathlon jeg føler meg tryggest på.

– Så det er ikke så nøye hvor du tar gull, undret TV2s Ernst A. Lersveen?

– Det er sikkert (jeg tar gull). Jeg føler at det er mange der oppe, sier Heidi Weng, og utenom de norske jentene nevner hun spesielt finske Krista Permakoski.

Om Marit Bjørgens retur i toppen sier Weng:

– Jeg er imponert over Marit. Hun er litt opp i årene og har fått unge. Det er ikke mange som hadde klart å komme tilbake så bra, fastslår Weng, og sier etter hvert at hun er fornøyd hvis hun får ei medalje i VM.

Heidi Weng har tatt det norske folk med storm. Hun gråter gjerne en skvett. Hun «bøyde seg i hatten» under Sotsji-OL, hun gikk feil i Kuusamo året etter og vurderte å stå over årets Tour de Ski da søsteren fulgte henne på trening. Hun stilte likevel opp – og var aller først opp monsterbakken.

De nærmeste ukene kan Weng komme til å bli norsk VM-helt i Lahti.