Weng med gravid-fleip etter medaljemissen

LAHTI (VG) Med glimt i øyet forteller Heidi Weng (25) at hun vil gå litt uvanlige veier for å prestere som Marit Bjørgen (36) i mesterskap.

– Jeg og Ingvild får kanskje bli gravide så vi blir litt gode vi også, sier jenta fra Enebakk med et slags sukk etter en femteplass på lørdagens 15 kilometer – drøye minuttet bak småbarnsmor Marit Bjørgen i mål.

Usikre lagvenninner



Denne vinterens desidert beste kvinneløper i verden hadde ikke sjanse da kanonene dro i fra på skøytedelen av lørdagens distanse. Dermed står hun bokført med to øvelser – etter en skuffende sprint torsdag – som har vært langt under pari.

Men lagvenninner og trener er usikre på om graviditet er veien å gå for Weng. Astrid Uhrenholdt Jacoben flirer konfrontert med Wengs spontane suksess-plan og hvis det skulle skje, belager hun seg på en større rolle som barnevakt.

En som imidlertid vet hva barn og toppidrett innebærer er dagens gullvinner.

– Det er bare å kjøre på! sier Marit Bjørgen – mamma til ett år gamle Marius – før hun blir litt mer alvorlig.

– Det er ting som kreves, så det er ikke bare enkelt. Det skal jeg love deg. Det har vært et tøft år. Hadde jeg ikke hatt Fred Børre (Bjørgens samboer) hadde jeg ikke stått her i dag. Han har væt helt utrolig siste året og stilt opp. Vi har vært et godt team, sier dagens gullvinner.

Landslagstrener Roar Hjelmeset sier at han «tror ikke han skal være med «å bidra» til Wengs graviditetsprosjekt. Om han skal anbefale løsningen mener han er en annen sak – og trekker på smilebåndet.

Saken fortsetter under videovinduet.

– Veldig skuffet



Ellers var Weng hakket mer fornøyd med lørdagens opplevelse enn lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg. Weng omtaler seg riktignok som sjanseløs, men sier at hun er i bra form. Da feltets sterkeste økte farten klarte hun ikke henge på.

Til slutt ble det en femteplass. Bak Marit Bjørgen, Krista Pärmäkoski, Charlotte Kalla og Nathalie von Siebenthal.

– Selvfølgelig er jeg veldig skuffet. Men det er flere sjanser og det er andre som prøver å være i toppform når det er VM. Jeg føler ikke at jeg er der jeg har vært i det hele tatt. At jeg da blir nummer fem er veldig bra, sier Weng som sitt eget VM så langt.

Resten av mesterskapet er hun ikke bekymret for, og påpeker at det fort kan snu. Hun droppet høyden før avreise til Lahti. Det avviser hun at har noe å si.

– Jeg tror ikke det har så mye å si om vært i høyden, jeg tror det er mest psykisk, sier Weng.