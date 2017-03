LAHTI (VG) Iivo Niskanen (25) trakk fram avdøde Mika Myllylä i sitt første intervju etter at VM-gullet var sikret på 15 kilometer onsdag.

Da han senere ble spurt om dette av VG og svenske medier, snakket en følelsesladet finne om at Mika Myllylä hadde vært hans store forbilde.

– Norge må la Mika få hvile i fred, sa Niskanen stille.

Myllylä var en av de finske løperne som var involvert i opprullingen av systematisk doping da verdensmesterskapet ble arrangert i Lahti sist, for 16 år siden.

Den gang ni år gamle Niskanen fulgte løpene hjemmefra og Mika Myllylä ble hans store idol.

Myllylä ble funnet død i sitt hjem i juli 2011. Han ble 41 år gammel.

I det første TV-intervjuet etterpå, på engelsk, trakk Niskanen fram avdøde Myllylä. – Jeg lurte på om noen gang skulle bli like god som Mika Myllylä - i dag lyktes jeg, sa Niskanen.

På pressesenteret etterpå spurte VGTV om hvorfor han gjorde det:

– Myllylä var superstjerne i finsk langrenn. Da jeg var ni år, jeg sa til meg selv at jeg ville bli som han. Han har vært mitt største forbilde.

– En del folk i Sverige og Norge er kritisk til dette, kan du forstå det, spurte svenske Expressen.

– Det er vanskelig å si, men kanskje skulle folk i Norge tenke på seg selv... Det er andre tider i finsk sport nå. Mika Myllylä er ikke blant oss lenger, presset tok livet ham. Jeg synes at også nordmenn bør la ham hvile i fred.

– Spesielt i Norge?

– Spesielt overalt, sa Iivo Niskanen.

– Du blir følelsesladet nå?

– Ja, forhåpentligvis er det et nytt kapittel i finsk skisport nå, og folk snakker ikke lenger om det som har skjedd da jeg var ni år. Jeg forsto ingenting av det den gang. Og jeg håper at dette ikke blir tatt opp igjen etter VM i 2017. Jeg håper at vi kan glemme det.

VM-VINNEREN: Iivo Niskanen var i en klasse for seg da han vant 15 km klassisk foran entusiastiske hjemmetilskuere onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Niskanen fortalte at han hadde møtt Myllylä én gang i livet. Myllylä var ikke lenger på sitt beste.

– Men jeg hadde fortsatt respekten for ham i hjertet, sa Iivo Niskanen.

– Jeg slo ham den gang. Det er synd at media la et for stort press på ham, sa den finske verdensmesteren.

Noen minutter tidligere hadde lagkameraten Sami Jauhojärvi også uttrykt hva han mente om Norges fortsatte oppmerksomhet rundt den finske dopingskandalen i 2001:

– Vi har ikke tenkt på det som skjedde i 2001 på mange år. Det er bare svenske og norske media som er opptatt av det.

Tidligere i VM har også Marit Bjørgen og Sergej Ustjugov trukket frem dopingdømte løpere rett etter sine gull-løp.

* Marit Bjørgen fortalte etter gullet på 15 km med skibytte at hun tenkte på Therese Johaug mens hun gikk. Norges skidronning fikk siden kritikk av Expressen-kommentator Tomas Pettersson, som mente at Bjørgen var hyklersk da hun uttrykte sin støtte til venninnen Johaug. Bjørgen sa etterpå at hun sto for det hun hadde sagt etter løpet.

* Sergej Ustjugov tok gull på herrenes tre-mil med skibytte. Etterpå sendte russeren, som har vært VMs konge til nå, en takk til Jevgenij Dementiev. – Jeg fikk en viktig melding fra ham, fortalte Ustjugov. Dementiev er tidligere dømt for EPO-doping.

– I tre år har Iivo Niskanen siktet inn på datoen 1. mars 2017, sier Pekka Holopainen, kommentator i den finske avisen Ilta-Sanomat, til VG.

– Han har truffet perfekt med formen.

Iivo Niskanen selv sier dette på den internasjonale pressekonferansen onsdag ettermiddag:

– Jeg lurte på jeg en dag skulle få synge nasjonalsangen på toppen av pallen. Nå er det sant, og jeg er den lykkeligste i verden i dag.

– Jeg har trent mer enn noen gang, men jeg har ikke gått så mange løp. Alt har handlet om å komme i min beste form til VM på hjemmebane.

Martin Johnsrud Sundby mener at han kanskje gikk sin beste 15 km klassisk noen gang.

– Derfor må jeg bare ta av meg hatten. Dette var voldsomt imponerende av Niskanen, sa Sundby i møte med norske journalister.