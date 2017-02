VM-klare Bjørgen: Rart å reise fra Marius (1)

VIERUMÄKI/OSLO (VG) Marit Bjørgen (36) synes det var rart å reise fra sønnen Marius (1) og til VM. Nå er hun klare for å kombinere gulljakt om mamma-rolle.

Så langt i vinter har det ikke sett ut til å være noe problem. I helgen smadret Bjørgen alle konkurrentene – før hun hastet hjem til sønnen.

– Jeg rakk heldigvis hjemom en tur og fikk vært med ham. Det har vært godt, kjenner jeg. Det var litt rart å reise igjen i går, det var det, men de kommer i dag og er jo i Lahti under hele mesterskapet, så jeg har muligheten til å være sammen med dem, sier Bjørgen.

Fått det med deg? Skisjefen beklager Johaug-uttalelser

Pappa Fred Børre Lundberg er ekspertkommentator for NRK. Derfor får de hjelp av både tante og bestemor til å passe på Marius under VM.

– Det er ikke sikkert det blir daglig, det gjør det ikke. Men jeg håper, når jeg har litt bedre tid mellom konkurransene, at jeg får tid til å være mer sammen med ham da. Det kjenner jeg at jeg trenger også, sier Bjørgen.

Les også: Skisjefen slår knallhardt tilbake mot svenskene

Har ingen Nilsson-plan

Det er mange journalister til stede på pressekonferansen til de norske sprintjentene, som består av Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Kathrine Harsem. Men alle er svenske eller norske. Og svenskene er opptatt av å få de norske jentene til å snakke om Stina Nilsson, som vant den siste verdenscupsprinten i Otepää i helgen. Bjørgen & Co har troen på at de kan stoppe den svenske favoritten på torsdagens sprint.

– Jeg mener at det er mulig å gjøre. Maiken (Caspersen Falla) har jo ledertrøyen i sprint og har vært i toppen i sprint i flere år nå. Jeg mener det er mulig. Jeg mener Maiken har mulighet til å kjempe helt øverst her. Jeg tror potensialet sitter her til å kjempe om gullmedalje, sier Marit Bjørgen.

– Nå har vi ikke pratet om akkurat hvordan vi skal slå Stina Nilsson, men det blir å få ut det beste av hver og en, sier Bjørgen.

Fått det med deg? Sjekk Northugs frekke VM-triks

På spørsmål om de har lagt opp til en lagtaktikk for å beseire Nilsson, svarer sprintcupleder Caspersen Falla:

– Jo, på en måte. Men på en annen måte er langrenn en individuell idrett. Vi pleier å si at vi ikke skal ødelegge for hverandre, men at vi går for egne sjanser.

– Vi har jo en pep-talk om vi er tre jenter i finalen. Jeg tipper Roar (Hjelmeset) går en runde for å prate om mulighetene, legger Bjørgen til.

VGs sportssjef Øyvind Brenne er kritisk til at sprintjentene ikke har lagt opp til noen lagtaktikk før sprinten.

– Vi vet fra sykkelsporten at det å sykle på lag er viktig. Jeg tror hvis vi ser klipp fra denne pressekonferansen i 2040, tror jeg det blir ledd av, sier Brenne, som mener det hadde vært mye å tjene på å gå sammen.

Harsem VM-debuterer

Det ble tirsdag kjent at Kathrine Harsem fikk den siste plassen på sprintlaget, selv om hun ble slått av Astrid Uhrenholdt Jacobsen i helgen. Jacobsen, som slet med sykdom i januar, kommer derimot til å gå løp senere i verdensmesterskapet.

– Jeg har forsøkt å forberede meg på vanlig måte, som jeg har gjort i hele år. Det har ikke gått opp for meg helt enda at det er VM, men det gjør det sakte, men sikkert, sier VM-debutant Kathrine Harsem.

VG kommer tilbake med mer!