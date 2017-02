VM-gull til Ustjugov da Sundby brakk staven i siste motbakke

LAHTI/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundbys (32) åtte år lange jakt på et individuelt mesterskapsgull fortsetter etter en høydramatisk gullkamp.

I den siste bakken før mål på 30 kilometer med skibytte forsøkte Johnsrud Sundby å padle fra Sergej Ustjugov.

Det lyktes ikke 32-åringen med.

Etter flere kraftfulle tak, bommet han med venstrestaven og gikk rett i bakken. Høyrestaven brakk, Ustjugov rykket og gullkampen var avgjort.

– Han fikk seieren gratis her på slutten, la Post til mens Ustjugov gikk alene inn på oppløpet.

– Han ble for ivrig. Han stresset altfor mye, sier Alsgaard under VGTVs sending.

Martin Johnsrud Sundby fikk raskt en ny stav, og tok sølvet. Finn-Hågen Krogh spurtet inn til sin første VM-medalje med bronse.

Sjur Røthe ble nummer fire.

GULL OG SØLV: En skuffet Martin Johnsrud Sundby passerer målstreken. Der ventet gullvinner Sergej Ustjugov. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Åtte år og 14 mesterskapsløp etter VM-debuten i 2009 mangler fortsatt Johnsrud Sundby et individuelt gull i mesterskap.

Johnsrud Sunbyds far, John Erik Sundby, var ikke så opptatt av den statistikken.

– Klarer han det blir vi fantastisk glade. Etter denne høsten så syns jeg at det er helt utrolig at han stiller i et VM på denne måten. Han har klart å reise seg og samle seg mot et forhåpentligvis godt VM, sier faren til NRK, som innrømmer at høsten etter dopingsaken har vært tøff for familien.

Et individuelt VM-gull mangler ikke russiske Sergej Ustjugov lenger. Han tok sikret sitt første – to dager etter sølv på sprinten.

Lørdag gjorde 32-åringen fra Røa gjentatte forsøk på tempoøkninger underveis på klassiskdelen, og mot slutten av fristildelen. Han klarte aldri å riste vekk sin russiske konkurrent.

Sølvet er Johnsrud Sundbys andre i VM-sammenheng. Han har i tillegg en bronse fra Holmenkollen individuelt i VM-sammenheng.

Feltet smuldret opp på klassiskdelen

Sundby tok initiativ fra start, sammen med Sergej Ustjugov og Calle Halfvarsson.

Northug sa fredag at hun skulle gå femmila naken om sistnevnte vant lørdagens løp.

De øvrige norske, Sjur Røthe, Finn-Hågen Krogh og Didrik Tønseth, hang også godt med fremme i teten etter første halvdel av klassiskdelen.

Etter rundt ni kilometer brakk Røthe staven i en motbakke, men klarte å beholde posisjonen i tetgruppen tross uhellet.

Tross noen tempoøkninger fra storfavoritt Sundby, holdt et 26 mann stort tetfelt seg samlet i de første 12 kilometerne av klassiskdelen.

Så klinket Johnsrud Sundby til i en av de tøffe stigningene 2,5 kilometer før skibyttet. Feltet ble halvert, men Halfvarsson, en russisk trio og de tre andre nordmennene hang med før løperne tok på seg kortere ski og lengre staver.

Duell Ustjugov-Sundby

I VGs studio spådde Thomas Alsgaard at Sundby måtte få en luke på fristildelen.

– Han er ikke så dum at han tar med seg hele denne gruppa inn. Noe kommer til å skje.

Og han fikk rett. Raskt utkrystalliserte en duo seg:

Det skulle stå mellom Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby.

Luken ned til Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Alex Harvey vokste raskt.

– Ustjugov ser sterk ut i dobbeldansen, men det gjør også Sundby, la Alsgaard til.

Etter hvert samlet feltet seg i kampen om bronsen bak tetduoen. Der falt Tønseth med drøye tre kilometer igjen til mål.

I front gikk Ustjugov og Sundby inn i den siste lange motbakken.

Den skulle bli svært avgjørende.

