Utestengt russer: Ikke rettferdig at jeg skal straffes som Johaug

LAHTI (VG) Russeren Aleksej Petukhov (33) mener han er doping-utestengt uten grunn. Onsdag presenterte han sin sak for løperne i ski-VM, FIS-sjefen og IOC-president Thomas Bach.

Når VG spør Petukhov om hvordan han ser sin sak i forhold til Therese Johaugs dopingdom, svarer han:

– Hun er utestengt for 13 måneder etter å ha testet positivt. Jeg har ikke testet positivt, men får heller ikke lov til å være med her i Lahti-VM. Min sesong er ødelagt, fordi jeg ikke får gå her. Det er ikke rettferdig, sier russeren når vi møter ham utenfor skimuseet, der de aktive onsdag ettermiddag hadde et møte med FIS-ledelsen der de diskuterte dopingkampen fremover.

Petukhov er én av seks russere som er utestengt som følge av McLaren-rapporten. Der kommer det frem at det er fiklet med dopingprøvene til russiske utøvere under Sotsji-OL, blant dem Petukhov. Det er grunnen til at han er utestengt. Det eksisterer ingen positive dopingprøver.

Etter møtet snakker russeren engasjert om at han kom til Lahti i håp om en positiv dom fra CAS (den internasjonale voldgiftsdomstolen for sportssaker), og at han ble fryktelig skuffet da avgjørelsen kom tirsdag kveld: de seks russerne får ikke delta i VM.

– Jeg har ikke avgitt noen positiv dopingprøve og har heller ikke fiklet med reagensglasset. Hva som har skjedd, vet ikke jeg, sier den russiske sprinteren.

McLaren-rapporten baserer seg i stor grad på forklaringene til den tidligere laboratorie-lederen i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, som har flyktet til USA.

– Jeg har møtt Rodtsjenkov én gang. Det var for seks-syv år siden. Vi skulle lære om antidoping. Men på frokosten dagen etter snakket ham om at nordmenn og amerikanere og alle andre dopet seg. Jeg vet ikke hvorfor han gjør dette.

Aleksej Petukhov viser til hva som har skjedd i skiskyting:

– IBU har også en liste over utøvere, men de utestenger ikke så lenge de ikke har beviser om skyld.

– Hva sa FIS-president Kasper om din sak?

– Han sa at et er en kommisjon som ser på dette og som skal vurdere bevisene fra Rodtsjenkov. Hvis det blir bevist at en utøver har vært uærlig, så skal han utestenges.

– Mener du at dette gjøres mot Russland?

– Trolig ja, det er det mest logiske. Det kan virke som det er et press ovenfra.

De norske representantene Niklas Dyrhaug og Mari Eide forteller at det var et nyttig møte mellom langrennstoppene og FIS.

– Jeg satte pris på dette direkte møtet med de aktive. Vi følte også en stor støtte for reformen i antidopingarbeidet, sa Thomas Bach etterpå.

Han snakket også om de videre analysene av dopingprøvene til de russiske utøverne, som ble utestengt rett før Tour de Ski. Tirsdag bekreftet CAS utestengelsen av disse, blant dem Petukhov.

– FIS reagerte raskt og på en god måte etter at de fikk informasjonen fra IOC. Jeg setter pris på det arbeidet

– Er det aktuelt å utestenge hele det russiske laget fra OL i 2018, ble IOC-presidenten spurt?

– Nå ser vi på bevis og ser på McLaren-rapporten. Det er to kommisjoner som ser på dette. Men vi skal handle rettferdig og i tråd med menneskerettighetene.