Ustjugovs merkelige utspill: Har ikke troen på lagkameraten i dag

LAHTI (VG) Sergej Ustjugov (24) kom med et merkelig utspill etter at VM-tittelen var sikret på tremila.

Konfrontert med at Nikita Krjukov blir hans lagkamerat i teamsprinten søndag, sa Russlands verdensmester:

– Nikita kom hit som reserve. Han har ikke vært godt forberedt foran denne sesongen. Jeg tror fortsatt ikke han har funnet formen til å være med i verdensmesterskapet.

Leste du denne? Ustjugov om dopingutestengte lagkamerater: Kunne like godt vært meg

Klæbo: Finland?



– Dette er min personlige mening. Det er ikke for å krenke ham, sa Sergej Ustjugov og tittet ned i bordplaten mens han snakket med russiske journalister og VG etter den internasjonale pressekonferansen.

Etter sølv på sprinten og gull på 30 kilometer, går den russiske kjempen sin tredje konkurranse på fire dager søndag. Denne gang handler det altså om lagsprint sammen med rutinerte Nikita Krjukov (31). Hvis det blir som trener Markus Kramer har bestemt, blir det Ustjugovs nest siste øvelse, selv om en hel uke gjenstår av VM.

Den norske duoen består av Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen.

Leste du denne? Sundby tror Ustjugov bløffer

– Jeg tror Finland har et sterkt lag. De har to maskiner i Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi, og russerne er i kalasform. Jeg tror de to lagene blir de tøffeste, sier Klæbo.

Selv har han gått teamsprint én gang tidligere i sitt liv, i Toblach tidligere i vinter.

– Fornøyd med medalje



– Det handler om å gå alt du kan i tre minutter, så tre minutter pause. Pausen går fort!

– Hva lærte du av løpet i Toblach, ble Klæbo spurt på den norske pressekonferansen?

– At det er tøffere enn jeg i utgangspunktet trodde. Du må disponere riktig og være på hugget på de to siste etappene. Og hvis du bommer på vekslingen, er du ferdig.

Derfor har Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo trent vekslinger på forhånd.

– Vi er klare for å gå «i krigen», sier Klæbo.

– Vi skal være fornøyd hvis det blir medalje.

Romkamerat Northug ut



Husker du? Ustjugov: – Northug blir VM-kongen

Iversen gikk på snørra i sprinten, og er revansjsugen foran dagens teamsprint.

– Jeg ser lyst på lagsprinten, melder Emil Iversen.

– Hvordan ser du på å være alene på rommet etter at Petter Northug flyttet ut?

– Det kan være slitsomt å være på rom med Petter, så jeg får utnytte det!