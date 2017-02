Ustjugov om dopingutestengte kamerater: Det kunne like gjerne vært meg

LAHTI (VG) Sergej Ustjugov (24) sier at han vant for sine doping-utestengte russiske kamerater. Han mener det er en gåte hvorfor de, og ikke han, er utestengt.

– Jeg forstår ingenting av det der. Alt er en gåte for meg. Jeg blir sint når jeg snakker om dette, sier Ustjugov når VG treffer ham etter den internasjonale pressekonferansen.

– Jeg var også i OL. Hvorfor er de utestengt? Det kunne ha skjedd alle. Det kunne like gjerne ha vært meg, sier gullvinneren på tremila i Lahti.

Seks russiske langrennsløpere ble midlertidig utestengt som følge av McLaren-rapporten. Blant dem var Aleksander Legkov og Maksin Vylegzjanin, to av heltene fra Sotsji-OL.

Les også: Gull til Ustjugov etter stavbrudd for Sundby

– Føler du at folk tror på at du er ren, spør VG.

Sergej Ustjugov ser rett på oss.

– Jeg vet at jeg er ren. Jeg testes som alle andre. Etter sprinten torsdag måtte vi alle avgi blodprøve. Etter hvert kommer resultatene av den prøven.

PALLEN: Fra v.: Martin Johnsrud Sundby, Sergej Ustjugov og Finn Hågen Krogh. Foto: Matthias Schrader , AP

Da han ble fortalt at Aleksander Legkov hadde grått av glede over gullet, ble Ustjugov meget rørt. Tårene presset på.

Klæbo: Spår at kometen går fra småpenger til millioninntekt

På den internasjonale pressekonferansen åpnet Ustjugov med følgende melding:

– Jeg gikk ikke bare for meg selv, men også mine utestengte kompiser. Det gir meg en stor motivasjon, sier gullvinneren på tremila i Lahti.

– Etter at vi fikk avgjørelsen fra CAS tirsdag om at de russiske løperne ikke kunne delta i VM, har Sergej vært ekstremt oppsatt på å vinne for dem, sier landslagstreneren for Russland, tyske Markus Kramer, til VG.

Det samme sier Ustjugovs kjæreste, Jelena Soboleva, når VG treffer henne på VM-stadion:

– Det er viktig for oss at Sergej eller andre russiske løpere vinner for våre utestengte kamerater.

VG +: Analyse - Sjekk forskjellen mellom Northug og Sundby

Seks russiske langrennsløpere ble midlertidig suspendert den 22. desember etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet disiplinærsaker mot 28 russiske utøvere som var med i Sotsji-OL i 2014.

De anket til CAS (idrettens voldgiftsdomstol) i håp om utestengelsen ville bli opphevet i tide til at de kunne delta i Lahti-VM. Men dagen før åpningsseremonien her i Lahti kom avgjørelsen: Russerne får ikke lov til å delta i verdensmesterskapet.

På spørsmål om hva han tenkte da Martin Johnsrud Sundby brakk staven og gikk i snøen, svarte han:

– Jeg trodde at han skulle med til mål, men så skjedde det, og da gikk jeg så fort jeg kunne. Men jeg er uansett sikker på at jeg hadde slått ham.

Les også: Sundby avviser Ustjugov-stikk

Sergej Ustjugov sier at han bare skal gå stafettene resten av verdensmesterskapet.

– Treneren og jeg har blitt enige om det. Sånn er det. Og derfor var dette sjansen jeg hadde til gullmedalje individuelt her.

– Så det er ikke aktuelt med noen duell med Petter Northug på 50 kilometer, undrer VG.

– Vi får se. Jeg tror Petter er på rett vei og er i god form når han kommer tilbake hit. I utgangspunktet skal ikke jeg gå femmila, men vi får se hvor bra jeg holder formen og om det kan være aktuelt.

Ustjugov mener at Sundby «filmet» at han var mer sliten enn nordmannen faktisk var:

– Da vi gikk inn på den siste runden, så lot Martin som om han var veldig tungt for ham. Men jeg forsto at han bare spilte og at han ville prøve. Han forsøkte, men jeg fulgte ham. Da han falt, måtte jeg bare benytte muligheten.

Sergej Ustjugov ser hans gull som en seier for hele Russland – etter alt dopingbråket. Han er ikke alene om det. Sportsavisen Sovjetskij Sport skriver:

– Gud eksisterer. Og Gud ser sannheten.

– Det betyr mye for hele Sergej og hele laget, sier trener Markus Kramer til VG.

– De som sitter hjemme og er utestengt, har ringt meg og gratulert.

På spørsmål om hva han spiste på VM-forberedelsene i Norge som gjorde at han er blitt så god, svarer Sergej Ustjugov:

– Den brune osten deres!