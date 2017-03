Trippel norsk på tremila – Bjørgen skrev VM-historie

LAHTI/OSLO (VG) Marit Bjørgen tok karrierens 18. VM-gull på tremila etter en dramatisk avslutning hvor Heidi Weng spurtslo Astrid Uhrenholdt Jacobsen i kamp om sølvet.

Marit Bjørgen måtte gjøre mesteparten av jobben selv på lørdagens 30 kilometer fellesstart i fristil. I nesten tre sammenhengende mil lå Bjørgen i tet, med et gradvis mindre felt på slep.

På tampen av rennet sto det mellom 36-åringen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I en dramatisk avslutning avgjorde Bjørgen i Lahti-svingen, før Weng og Uhreholdt Jacobsen sørget for trippel norsk. Like etterpå gikk utrolig nok Ragnhild Haga inn til fjerdeplass.

For Sverige endte VM med en stor nedtur for deres største stjerne. Charlotte Kalla brakk staven i den siste motbakken og var sjanseløs da løpet skulle avgjøres.

Norsk rekord

Bjørgens tittel betyr at det norske kvinnelaget har skrevet historie: Ingen har tidligere vunnet seks gull i et langrenns-VM.

I 2011, 2013 og 2015 plukket de norske jentene med seg fem triumfer hjem, mens det i Finland har blitt maksimal uttelling på alle distanser.

Tror Bjørgen ble overrasket

I lørdagens avsluttende tremil var Bjørgen favoritt, men hennes tøffeste utfordrere holdt lenge følge.

Til tross for at 36-åringen satte høy fart fra start, var 10 utøvere fremdeles samlet da det gjensto under syv kilometer.

– Jeg tror det overrasker Marit, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Endret taktikk

Bjørgen så likevel ikke ut til å bli stresset. På det som var et hardt føre, la hun seg etter hvert i andreposisjon for å spare krefter.

Heller ikke da det oppsto dramatikk drøyt fem kilometer før mål lot hun seg affisere. Bjørgen mistet trinsen på staven, og måtte bytte. Aller helst raskt. En motbakke nærmet seg. Derfor løp trener Roar Hjelmeset mot Bjørgen i en sving for å få gitt henne en ny stav.

– Det er risikabelt. Så det er et lite mesterstykke som Marit Bjørgen og Roar Hjelmeset gjør der, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Det ga henne også muligheten til å ta nok et gull. Nå er spørsmålet om Bjørgen har deltatt i VM for siste gang. Hun innrømmet overfor VG sist uke at karrieren går mot slutten.

VG oppdaterer saken!