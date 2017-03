Trenerens valg kan ha reddet historiske Gull-Bjørgen da staven brakk

LAHTI/OSLO (VG) Marit Bjørgen tok karrierens 18. VM-gull på tremila etter en dramatisk avslutning hvor Heidi Weng spurtslo Astrid Uhrenholdt Jacobsen i kamp om sølvet.

Marit Bjørgen måtte gjøre mesteparten av jobben selv på lørdagens 30 kilometer fellesstart i fristil. I nesten tre sammenhengende mil lå Bjørgen i tet, med et gradvis mindre felt på slep.

På tampen av rennet sto det mellom 36-åringen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I en dramatisk avslutning avgjorde Bjørgen i Lahti-svingen, før Weng og Uhreholdt Jacobsen sørget for trippel norsk. Like etterpå gikk utrolig nok Ragnhild Haga inn til fjerdeplass.

– Det føles veldig tilfredsstillende med en gullmedalje. Jeg hadde ikke forventet løpsutviklingen. Det var hardt føre. Jeg forsto at jeg måtte avgjøre på slutten. Da jeg kom inn i Lahti-svingen, var planen å senke farten litt og så skyte ut igjen. Da fikk jeg noen meter på Heidi, forteller Bjørgen til VG.

Reddet av sprinttreneren

For Sverige endte VM med en stor nedtur for deres største stjerne. Charlotte Kalla brakk staven i den siste motbakken og var sjanseløs da løpet skulle avgjøres.

Det kunne også Bjørgen ha vært hvis det ikke hadde vært for en avgjørelse tatt av Arild Monsen. Herrenes sprinttrener var plassert i løypa på drikke- og stavpost, men bare en god beslutning gjorde at han kunne hjelpe Bjørgen da hun ødela en stav drøyt fem kilometer før mål.

– Bjørgens stav brakk. Jeg hadde ikke tenkt å stå på den posten. Den forrige runden sto jeg ikke der. Jeg hadde knapt nok lov. Men jeg tenkte: «Det er jo VM. Jeg bør gjerne stå der.»

– Jeg hadde ikke stått der mer enn 30 sekunder før jeg fikk beskjed på radioen om at Marit hadde brukket staven. Det er intuisjon. Det er det indre kompasset, forteller Monsen stolt til NRK om beslutningen som var til stor hjelp for Bjørgen.

Norsk rekord

Bjørgens tittel betyr at det norske kvinnelaget har skrevet historie: Ingen har tidligere vunnet seks gull i et langrenns-VM.

I 2011, 2013 og 2015 plukket de norske jentene med seg fem triumfer hjem, mens det i Finland har blitt maksimal uttelling på alle distanser.

MESTERLIGE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Marit Bjørgen og Ragnhild Haga sto for en utrolig norsk prestasjon på tremila. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

I lørdagens avsluttende tremil var Bjørgen favoritt, men hennes tøffeste utfordrere holdt lenge følge. Til tross for at 36-åringen satte høy fart fra start, var 10 utøvere fremdeles samlet da det gjensto under syv kilometer.

Jacobsen i tårer

En av dem var Uhrenholdt Jacobsen, som åpnet rennet med et fall.

– Det var ikke noe godt. Det var ikke noe digg å gå tremil i dag. Jeg har vondt i setet og oppover ryggen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det. Adrenalinet og viljen slår inn. Jeg er i en helt absurd form, tror jeg, forteller Uhrenholdt Jacobsen til VG og legger til at hun ikke tror at skadene er alvorlige.

Så kommer tårene.

– Det er en lettelse over å komme til mål. Jeg ville føle at jeg ga alt i dag, og det gjorde jeg virkelig. Mentalt tror jeg dette er det sterkeste jeg har gjort. Fysisk kunne det kanskje vært enda bedre hvis jeg hadde holdt meg på bena, forteller bronsevinneren. Se henne fortelle om bronseløpet her:

Endret taktikk

At feltet lenge var samlet, så ikke ut til å stresse Bjørgen. På det som var et hardt føre, la hun seg etter hvert i andreposisjon for å spare krefter.

Heller ikke da det oppsto dramatikk drøyt fem kilometer før mål lot hun seg affisere. Bjørgen mistet trinsen på staven, og måtte bytte. Aller helst raskt. En motbakke nærmet seg. Derfor løp trener Roar Hjelmeset mot Bjørgen i en sving for å få gitt henne en ny stav som erstattet den hun hadde fått av Monsen som ikke var ideell.

– Det er den første gangen jeg har brukket en stav i et løp i karrieren min, sier Bjørgen til VG.

Det ga henne også muligheten til å ta nok et gull.

– Fire damer til start og vi tar de fire første plassene. Det er kjempemoro. Det kunne ikke blitt bedre, sier trener Roar Hjelmeset til VG.

Nå er spørsmålet om Bjørgen har deltatt i VM for siste gang. Hun innrømmet overfor VG sist uke at karrieren går mot slutten.