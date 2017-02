Treneren mener Northug må ta sin del av skylden for treningssmellen

Petter Northug (31) felte en knallhard dom over seg selv og teamet sitt på grunn av treningssmellen i oktober. Hans personlige trener mener eleven må ta sin del av skylden.

Northug sa i et intervju med TV 2 fredag at det var idiotisk, en kjempefeil og amatørmessig at han har havnet i en svært vanskelig situasjon i en VM-sesong grunnet overtrening i fjor høst.

– Jeg føler selvsagt ansvar, og vi har et felles ansvar i teamet, men det er Petter selv som dro på med noen økter han burde gått rolig på etter høyden, sier Stig Rune Kveen til VG, på spørsmål om han føler seg truffet av kritikken.

Så du denne? Northug vraker seg selv som ankermann i VM.

Gikk galt etter høyden



Kveen og Northug har returnert til Trøndelag etter et NM som var preget av både opp- og nedturer. Northug hadde syvende beste etappetid under stafetten søndag.

Under tremila lørdag var han sjanseløs. Fredag gikk han til finalen på sprinten – et løp trukket frem av eksperter som et stort lyspunkt for Norges mesterskapskonge under tre uker før VM.

Det var også etter dette rennet han var nådeløs mot både seg selv og de han var omgitt med under- og etter treningssamlingen i Italia høsten 2016 da det gikk så altfor galt.

Northug, brødrene hans og Strindheim-løper Lars Ove Aunli gikk på en skikkelig «treningssmell» etter Val Senales-oppholdet i Italia i oktober. Apparatet rundt kaller det overtrening. Konsekvensen er at Northug har gått få konkurranser (tre i verdenscup, ett i Norgescup, Uglarennet og tre NM-distanser) frem til dags dato.

Les også: Northug bare kvalifisert for VM-distansene hvor han er tittelforsvarer.

«Barndomsfeil og amatørmessig»



I et TV 2-intervju fortalte Northug – der han også tok ansvar selv – hvor meningsløs han føler situasjonen har vært.

– Når du ser på treningsdagboka og det som er gjort etter høydeoppholdet i Val Senales, er det jo idiotisk når du setter deg ned og kikker på det. Det er jo en kjempefeil som vi har gjort, sa 31-åringen.

Han pekte på at de var flere løpere i teamet som hadde gått på samme smell.

– Det må vi være helt ærlige på at er en barndomsfeil og amatørmessig av oss, sa Northug.

Sett denne? Sundby stinn av selvtillit: – De andre er litt redde

– Kan være juniorfeil



NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen, her fra Norgescup-rennet på Lygna i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stig Rune Kveen sier til VG at han ikke har snakket med Northug om fredagens utspill. Det kan oppfattes som kritikk ikke bare av Northug selv, men også det sportslige teamet.

Kveen, Northug og resten av apparatet nøt enorm suksess for bare to år siden under Falun-VM. Nå frykter flere eksperter at treningssmellen blir avgjørende for det som skjer under årets mesterskap.

– Det er ingen hemmelighet at Petter var for offensiv i treningen for tidlig etter høydeoppholdet sitt. Det er grunnen til at han har havnet i denne situasjonen. Det kan være han gikk på en juniorfeil med tanke på at han var «for hissig» på treningen etter turen i høyden, sier Kveen.

Spørsmålet er hva Northug faktisk gjorde etter at han landet på norsk jord etter høydeoppholdet i Italia.

– Jeg trenger ikke gå inn på detaljer der. Det har en sammenheng med at noen rolige turer gikk altfor hardt, og intensiv trening, sier Kveen.

Les også: Northug trenger et mirakel for å ta gull i Lahti.

Tror på formopptur



De opprinnelige planene inn mot VM er skrotet. Normalen er et høydeopphold i forkant av mesterskapet. Det ble søndag meldt var uaktuelt nå.

– Det var ikke tøft å droppe det i det hele tatt. Det var nødvendig. Med tanke på at det oppholdet ikke hadde blitt på mer enn 8-10 dager. Her hjemme får vi trent mer hurtighet og intensivt enn hva vi kunne gjort i høyden. Faktum er at Petter sitt viktigste VM-kort blir sprinten, hvor han forhåpentligvis gjør det så bra at han kan gå sprintstafett og flere distanser.

Northug dropper også Sjusjøen der de fleste andre VM-uttatte løperne befinner seg. Nå venter normalt skitrening i Trøndelag og litt mengde når NM-løpene er ute av kroppen.

Deretter må formen opp noen hakk til før teamet håper formen er ytterligere forbedret under verdenscuphelgen i estiske Otepää noen dager før VM begynner.

– Jeg har fortsatt troen på dette. Han viste oppadgående kurve på NM-sprinten. Så håper jeg at vi skal klare å lure frem en bra form til VM, sier Stig Rune Kveen.