Tønseth avslørte Norges gullplan – mener den blir for tøff for Krogh

LAHTI/OSLO (VG) Didrik Tønseth (25) røpet den norske taktikken foran tremila, og tror ikke den passer Finn-Hågen Krogh (26).

Etter sprint-bronsen til Johannes Høsflot Klæbo (20) i VM-åpningen, ble fokuset flyttet over på landslagstrener Tor Arne Hetlands (43) firemannstropp som skal representere Norge i lørdagens tremil med skibytte.

Under en innendørs pressekonferanse i Lahti, i ly for ni friske minusgrader, møtte Martin Johnsrud Sundby (32), Finn-Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Sjur Røthe (28) media, noe som betyr at en frustrert Niklas Dyrhaug (29) ikke får gå.

Gullplanen

Krogh skiller seg ut med sin ekstreme fart, noe de tre andre vet vil bli farlig hvis de kommer samlet inn på oppløpet.

Det bidrar til at den kollektive planen ikke akkurat er skreddersydd for Krogh.

– Jeg tror vi bør få til et jevnt, hardt løp i morgen. Det passer oss bra. Det passer kanskje ikke bra for Finn, men for oss andre tre, sier Tønseth, før Røthe følger opp:



– Finn har helt klart de beste egenskapene på oppløpet av oss fire som sitter her. Men det er ikke enkelt å kvitte seg med de beste skiløperne underveis, sier Røthe.

Utfordrerne

Røthe opplyser at han anser franske Maurice Manificat (30) som den tøffeste utenlandske konkurrenten, mens russiske Sergej Ustjugov (24) er en annen åpenbar utfordrer.

På spørsmål fra VG om Krogh føler at de tre andre er imot ham, svarer 26-åringen slik:

– Nei, det er vel oss fire mot Ustjugov. Jeg ser helst at han slipper tak fortest mulig. Jeg vil ikke ha ham med inn på stadion.

Johnsrud Sundby er en mann som liker harde løp. Det får 32-åringen trolig lørdag ettermiddag når han går for sitt første individuelle VM-gull i karrieren.

– Det finnes aldri en tid for å ta det, men jeg skal jobbe så hardt jeg kan og kjempe om den gullmedaljen. Jeg tror alle vi fire er kapable til det. Det viktigste er at Norge vinner, så får vi se hvem det blir, sier Sundby, som har trent rolig den siste uken i et forsøk på å bevare det han mener er en form i anmarsj.