Svenskene refser Weng: – Ødela Kallas gullsjanse

Svenske Charlotte Kalla (29) hang med i gullkampen helt til hun mistet staven med under to kilometer igjen. Det får Heidi Weng (25) skylden for.

«Den norske stjernen ødela Kallas gullsjanse», skriver Aftonbladet på sin forside. «Norskan bryter Kallas stav», melder Expressen.

– Det er ikke sant, utropte SVTs ekspertkommentator Anders Blomquist da Kalla mistet staven.

Ut fra TV-bildene er det vanskelig å fastslå akkurat hvordan Kalla mistet staven, men den svenske pressen hevder at Weng tråkket på 29-åringens stav. Hun måtte gå opp en motbakke med bare én stav, og da hun fikk en ny, var det allerede for sent; Marit Bjørgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga hadde parkert henne.

– Jeg er sikker på at det er Weng som kjører av staven hennes. Det er selvfølgelig ikke gjort med vilje. Men Weng har vært så nøye med at ingen skal være for tett bak henne i svingene, og så gjør hun det der... Det kjennes veldig, veldig surt. Charlotte er den som får bite i det sure eplet, sier Blomquist.

SKYLDER PÅ WENG: Aftonbladet mener Heidi Weng ødela Charlotte Kallas gullmuligheter. Foto: Skjermdump , Aftonbladet

Mens svenske aviser og eksperter legger skylden på Weng, frikjenner Kalla sin norske konkurrent.

– Det var ingen løpere som var innblandet i det. Den må ha vært litt skadet fra før, sier Kalla til VG.

– Er du helt sikker på at det ikke var noen som var innblandet i det?

– Ja, det er jeg sikker på. Nei, det tror jeg ikke.

– På TV sier de at det så ut som Weng hadde skylden?

– Det tror jeg ikke, for det var venstre stav, og det var vel ingen som var utenfor meg der. Nei, det tror jeg ikke.

Hun endte til slutt opp på syvendeplass. Anders Blomquist tror det kunne sett helt annerledes ut uten stavdramatikken.

– Hun hadde definitivt vært med og slåss om de medaljene. Hun kunne kommet opp ved siden av Bjørgen på oppløpet, sier han.

Kallas lagvenninne Anna Haag ble også hindret av stavtrøbbelet og endte til slutt på niendeplass.

– Jeg var dessverre bak da Charlottes stav gikk av, så jeg ble også stoppet. Men vi var så mange der fremme og da skjer det ting. Charlotte var fryktelig skuffet og sint, sier Haag ifølge Aftonbladet.