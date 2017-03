Svensk sjokk-uttak til kvinnestafetten

LAHTI (VG) To veteraner er vraket fra svenskenes stafettlag for damer i morgen. I stedet er det 19 år gamle Ebba Andersson som er inne på laget, i et uttak som omtales som svært overraskende.

– Min første reaksjon var, «tuller han med meg?», sier VM-debutanten til Aftonbladet.

Kastes «inn til løvene» fra Norge



Laget som stiller til start på fire ganger fem kilometer i morgen er dermed Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson. Trolig i den rekkefølgen. Hanna Falk og Ida Ingemarsdotter er vraket.

Det er naturligvis Andersson som er overraskelsen i dette uttaket. Hun kan skilte med et gull på nettopp fem kilometer fristil fra junior-VM i begynnelsen av februar. Her i Lahti har hun 22. plass fra 15 kilometer med skibytte. Ellers har hun ikke store resultater å vise til på seniornivå.

– Det er en ung jente som har slått seg inn i laget. Det er klart det er overraskende at hun blir kastet inn som «et bytte inn til de norske løvene». Det har blitt snakket om Ebba lenge og hun er et ekstremt talent på fem kilometer fristil, sier Aftonbladet-kommentator Petra Thorén til VG.

Påvirker Norge?



Norge drøyer helt i det lengste med uttaket. Det offentliggjøres klokken 15.30 norsk tid onsdag, like etter 15 kilometeren for herrer. Grunnen er at trener Roar Hjelmeset vil røpe minst mulig overfor konkurrentene før øvelsen i morgen.

Spenningen ligger i hvem som skal gå første og andre etappe. Etter resultatene i VM å dømme står det mellom Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg. Marit Bjørgen og Heidi Weng går med all sannsynlighet de to siste etappene.

Thorén i Aftonbladet mener svenskenes uttak er et lite sjokk, og kan legge føringer for Norges del.

– Vi kjenner jo at Norge har det gullet allerede. Da gjelder det å ta de mulighetene man får og påvirke Norge litt, sier hun.

