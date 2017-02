Svensk kommentator: Bjørgen er skinnhellig

LAHTI/OSLO Den svenske langrennskommentatoren Tomas Pettersson hevder Marit Bjørgen (36) opptrer hyklersk når hun uttrykker støtte til Therese Johaug (28).

Expressen-kommentatoren har markert seg med flere kraftige utspill i forbindelse med Therese Johaugs dopingsak. Nå reagerer Pettersson på at Bjørgen blant annet fortalte at lørdagens VM-gull ble vunnet med hennes utestengte lagvenninne i tankene.

«Da kjenner jeg plutselig dette: På den ene siden er det selvsagt å stille opp for kampen mot juks i allmenne termer. På den andre siden er det tydelig ikke like selvsagt å stå for samme kamp når det handler om din egen venn.», skriver Pettersson, før han kommer med følgende kraftsalve:

«Det finnes bare ett ganske passende ord for en sånn oppførsel: Skinnhellighet.»

Se Bjørgen uttrykke støtte til Johaug i videoen under

Les også: Bjørgen: – Jeg tenkte på Therese mens jeg gikk

– Therese har betydd mye

I kommentaren kritiserer svensken også Sergej Ustjugov (24) for å støtte sine utestengte landsmenn.

REFSER BJØRGEN: Expressen-kommentator Tomas Pettersson stempler Marit Bjørgen som en hykler. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Til VG utdyper Pettersson søndag morgen:

– Den kommentaren jeg har skrevet, handler ikke bare om Marit og det hun sa i går, men det er noe som pågår i hele sporten av grensene viskes ut.

– Vi har dopingdømte eksperter i visse TV-kanaler, vi har to gullvinnere som på ulike sett deler seieren med personer som er dømt for doping, sier Pettersson til VG.

Ber løpere ta avstand

Med TV-eksperter tenker Pettersson på de to finnene Virpi Sarasvuo (tidligere Kuitunen) og Jari Isometsä, som jobber for finske medier under VM. Med de to gullvinnerne sikter han til Bjørgen og Ustjugov. Russeren avslørte etter løpet at han hadde fått råd fra EPO-dømte Jevgenij Dementijev før tremila.

– Jeg forstår at Marit synes synd på Therese og at de er gode venner, men det er kanskje ikke det første man skal si intervjusonen i den situasjonen som sporten er i nå. Det har aldri vært viktigere at alle tar totalt avstand fra alt som har med doping å gjøre. Og derfor føler jeg at det som Marit sa, blir feil, fortsetter Pettersson.

– Therese har betydd mye

Bjørgen var lørdag tydelig på at hun gikk for Johaug. Tidenes mestvinnende langrennsløper begrunnet årsaken til det overfor VG etter gulløpet på 15-kilometeren på denne måten:

– Det har vært et spesielt år. Therese er ei jente som har betydd mye for meg gjennom karrieren. Jeg fikk muligheten til å treffe Therese før jeg reiste hit. Jeg sa at jeg skulle gå for henne her i Lahti.

– Tenkte du på Therese underveis?

– Jeg hadde Therese i bakhodet i hele dag. Hun hadde mørnet på. På oppvarmingen tenkte jeg også på henne, hvordan jeg skulle gjøre ting.

Les også: Johaug om lagvenninnenes beskjed: – Jeg setter stor pris på det

– Et uttrykk for ektefølt empati

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, har følgende kommentar til Petterssons utspill:

– Alle som kjenner Marit vet hvilke fantastiske verdier hun står for og hvordan hun viser omsorg for de rundt seg. Det er gårsdagens uttalelser et eksempel på. Det har ingenting med manglende respekt for antidoping og WADA-koden, sier Graff til VG.

VG-kommentator Leif Welhaven mener at problemstillingen er sammensatt.

– Marit Bjørgen er kjent for å utvise en enorm omsorg overfor dem hun har vært tett på over tid. Det er uttrykk for en ektefølt empati overfor en venninne i en vanskelig situasjonen å ville dele medaljen med Johaug. Og akkurat her er dette mer stuerent enn det hadde vært dersom Johaug hadde brutt dopingreglene med vilje, sier Welhaven, før han fortsetter:

– Samtidig reiser Pettersson en prinsipielt interessant problemstilling, som fort ser litt annerledes ut dersom man løfter blikket fra konkrete forhold rundt personer den norske offentligheten holder kjær. Overordnet sett kan man spørre seg om hvordan en tilsvarende gest hadde blitt mottatt om det kom fra en annen nasjon. Og det er krevende å håndtere hvordan sporten bør forholde seg til utøvere som enten er, eller har vært, involvert i dopingsaker. Det er alltid en fare for at man blir «tøff på avstand», der man automatisk ser alt med mildere briller med en gang det gjelder ens egne, sier kommentatoren.