Svensk journalist: Trener Hetland kjenner nok på et sykt gullpress

LAHTI (VG) Det er 22 år siden norske herreløpere dro hjem fra ski-VM uten individuelt gull. Men landslagstrener Tor Arne Hetland (43) er ikke redd for at elevene hans ikke skal levere gull.

Norske herreløpere har tatt individuell gullmedalje i VM hver eneste gang siden VM i Trondheim i 1997. Nå er det bare to individuelle gullmuligheter igjen.

Den første kommer på 15 kilometer klassisk enkeltstart onsdag.

– Gullet kommer når det kommer. Så jeg er ikke noe redd for at det ikke skal bli noen gullmedalje til guttene. Og skulle det skje at noen er bedre, så er dem bedre, sier Hetland til VG.



Les også: Ustjugov etter gullet: - Sundby ville ikke hatt en sjanse, selv uten fall.



Moa Höjer fra den svenske avisen NSD dekker sitt tredje VM. Hun tror Martin Johnsrud Sundby vinner både 15 kilometeren og femmila, og hun tror Norge vinner stafetten. Men før det første herregullet er i boks, så tror hun Hetland kjenner på forventningene hjemmefra.

TROR PÅ SUNDBY: Moa Höjer, journalist i svenske NSD, tror Martin Johnsrud Sundby reiser hjem fra Lahti med tre VM-gull. Foto: CAMILLA VESTENG, VG

– Dere har veldig høye krav. Hetland kjenner nok på et sykt press, sier Höjer til VG, og legger til med et smil:



– Men Norge vinner dessverre de tre siste gullene nå.



For hun tror det omsider løsner for Sundby.

– Han har alltid stolpe ut. Han opplever nok også et stort press. Det må løsne for ham snart, sier Höjer.

Dessverre ikke gull



Hetland gleder seg over flere medaljer så langt, selv om han som trener må vente på gullet.

– Ser du på resultatene utøverne har hatt, så var sprinten bra. Tremila var jo helt fantastisk med fire utøvere på topp seks, det ble to av tre medaljer til Norge, men dessverre ikke gullet. Utøverne er i form, sier Hetland til VG.

Franz Egger er journalist i østerrikske APA Austria. Han har Sundby som favoritt på 15 kilometeren.

– Sundby er i god form. Han bør klare gullet. Og uten Sergej Ustjugov til start er sjansene større. Men han får konkurranse fra Iivo Niskanen. Jeg tror ikke den norske treneren kjenner på gullpresset ennå, sier Egger.

Northug har vært gullgarantist



Fra 2009 til VM i Falun i 2015 har Petter Northug vært gullgarantisten med individuelle VM-gull i samtlige VM. Men han vraket seg selv fra VM der hvor han ikke er tittelforsvarer.



Przemyslaw Franczak fra Polen og Polska Press Grupa tror Hetland føler et mye større press nå enn før VM startet, ettersom tre gullmuligheter har gått.

– Det er viktig for treneren at Norge tar gull. Det er prestisje i det. Men det er aldri lett å vinne gull, men motivasjonen er nok stor. Jeg tror kanskje Norge tar gullet på både 15 kilometer og femmila, sier Franczak til VG.

Outsider Klæbo

I tillegg til Sundby går Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug 15 kilometeren onsdag.

Landslagstreneren mener dette blir Klæbos største utfordring så langt.

– Johannes har gått bra, derfor får han sjansen på 15 kilometeren. Nå får han prøve seg mot de virkelige mennene. Dette er den virkelige testen. På sprint kan man gå på hurtighet, utholdenhet og teknikk, men på 15 kilometer får du virkelig vist frem at du har den aller beste motoren. Det blir interessant å se Johannes der, sier Hetland.

Les også: Klæbo etter VM-bronsen: Tredjeplass er den andre taperen.

– Nevn to sterke egenskaper hos Klæbo!

– Han er uredd og han er fenomenal til å stjele sekunder i svinger over bakketopper, svarer Hetland.

Svenske Johan Olsson er tittelforsvarer på onsdagens VM-renn.

PS! Forrige gang norske herreløpere kom hjem til Norge uten VM-gull individuelt var altså fra Thunder Bay i Canada i 1995. Det er 22 år siden.