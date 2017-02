Suverene Bjørgen håper på Vancouver-reprise

LYGNA (VG) Marit Bjørgen (36) tror ikke hun er i toppform ennå, og håper på en gjentakelse av 2010-sesongen.

Da Bjørgen sikret seg sitt andre NM-gull på to forsøk på Lygna, viste 36-åringen sylskarp form to og en halv uke før Lahti-VM begynner.

– Hun er så overlegen som bare Marit Bjørgen kan være, kommenterte Jann Post for NRK da Bjørgen tok seg tid til å vinke og bukke på oppløpet.

I målområdet fikk 36-åringen spørsmål fra kanalen om hun fryktet at VM-formen var kommet for tidlig.

– Det er fortsatt en måned til tremila i VM, så jeg får prøve å holde på det her. Det fungerer bra nå, men jeg håper å løfte meg noen hakk. Jeg gikk bra i mesterskapet før Vancouver også, og da gikk det jo veldig bra, svarte Bjørgen.

Slår det til med en 2010-reprise kan VM i Lahti bli en lystig affære.

I 2010 vant 36-åringen tre NM-gull før hun dro til OL i Vancouver. Der endte hun opp med gull på 15 kilometeren, gull på stafetten, gull på sprinten, sølv på 30 kilometer og bronse på 10 kilometer.

– Inspirerende

Bak suverene Bjørgen ble det spurtoppgjør mellom Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla om sølvet.

Der viste sistnevnte seg sterkest, men var kun marginalt foran bronsevinner Weng.

I mål var de to ett minutt og 22 sekunder bak Bjørgen.

Den differansen var et resultat av et voldsomt Bjørgen-kjør allerede ut fra start. Hun fikk med seg Heidi Weng på bakskiene en kort periode, men 25-åringen måtte fort slippe seg tilbake i «hovedfeltet» mens Rognes-ekspressen forsvant i ensom majestet.

– Jeg syns det er artig å gå på ski på fungerer så bra. Da man kjenner man får luken bakover så blir man inspirert, sa Bjørgen til statskanalen, før hun la til:

– Jeg skjønte at jeg fikk noen meter til Heidi. Så jeg gikk på litt ekstra for å se, og da ble det noen meter til. Da ble det å gå mitt eget løp. Det er inspirerende å mate på og fokusere på å gå teknisk bra på ski.

Medaljekamp bak Bjørgen

At medaljekampen stod mellom Weng og Falla ble avgjort i siste motbakke. For de to var en del av en gruppe på seks kvinner.

Med en tempoøkning inn mot stadion fikk de to god avstand ned til Ragnhild Haga, Marthe Kristoffersen og russerne Anastasia Sedova og Polina Kalsina.

Nå drar Bjørgen til Davos for å gjennomføre et høydeopphold før Lahti-VM.

Der får Bjørgen sannsynligvis tøff konkurranse på skiathlon fra finske Krista Pärmäkoski og svenske Stina Nilsson. I tillegg gikk ikke Ingvild Flugstad Østberg lørdagens renn.

