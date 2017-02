Suveren Bjørgen vant med nesten halvannet minutt

LYGNA (VG) Marit Bjørgen (36) gjorde kort prosess på 15 kilometer med skibytte på Lygna.

Dermed sikret hun sitt andre NM-gull på to forsøk på Lygna. Men enda viktigere:

Akkurat som da hun smadret konkurrentene torsdag, viste 36-åringen sylskarp form to og en halv uke før Lahti-VM begynner.

– Hun er så overlegen som bare Marit Bjørgen kan være, kommenterte Jann Post for NRK idet Bjørgen passerte mål på Lygna.

Bak henne ble det spurtoppgjør mellom Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla om sølvet.

Der viste sistnevnte seg sterkest, men var kun marginalt foran bronsevinner Weng.

I mål var de to ett minutt og 22 sekunder bak Bjørgen.

Fredagens mester: Falla: – Jeg er en dårlig taper

Satte opp tempo

Allerede ut fra start satte Bjørgen opp farten i front. Hun fikk med seg Heidi Weng på bakskiene en kort periode, men 25-åringen måtte fort slippe seg tilbake i «hovedfeltet» mens Rognes-ekspressen forsvant i ensom majestet.

Hun økte hele veien, kjørte dobbeltdans der de andre padlet og kunne glise bredt mens hun skled rolig over målstreken. Inn til sitt 19. NM-gull.

At medaljekampen stod mellom Weng og Falla ble avgjort i siste motbakke. For de to var en del av en gruppe på seks kvinner.

Med en tempoøkning inn mot stadion fikk de to god avstand ned til Ragnhild Haga, Marthe Kristoffersen og russerne Anastasia Sedova og Polina Kalsina.

Nå drar Bjørgen til Davos for å gjennomføre et høydeopphold før Lahti-VM.

Der får Bjørgen sannsynligvis tøff konkurranse på skiathlon fra finske Krista Pärmäkoski og svenske Stina Nilsson. I tillegg gikk ikke Ingvild Flugstad Østberg lørdagens renn.

Sett denne? Her er Klæbos advarsel til romkameraten i VM