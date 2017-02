OTEPÄÄ (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) var i strålende humør etter å ha levert årsbeste i siste renn før Lahti-VM. Han trakk om mulig enda mer på smilebåndet konfrontert med en kjedelig statistikk.

En journalist påpekte nemlig at vinneren av den siste 15 kilometer-distansen før et VM aldri har blitt verdensmester.

– Dere skal liksom finne noe negativt! Det er kult å lage litt faen. Ja, jeg har hørt rykter om det, men historien er til for å utfordres, sier Sundby i møte med norske journalister etter den internasjonale pressekonferansen i Otepää.

Har vært i tvil



Han har akkurat lagt tilbake et råsterkt renn. Sundby vant «krigen» i den sørpetunge klassiskløypen med 37,1 sekunder ned til finske Iivo Niskanen. Han er med andre ord i praktslag før det virkelig gjelder i Lahti allerede den kommende uken. Det betydde mye.

– Jeg har vært i tvil om jeg skulle komme på samme nivå i vinter som jeg var i fjor. Jeg har ikke hatt den samme følelsen som jeg hadde tidvis i fjor vinter. Jeg har lett etter den både teknisk og fysisk, og i dag er jeg der, sier Sundby.

– Det ansiktsuttrykket når du kommer i mål var spesiell?

– Ja, det er nok den lettelsen du ser der. Lettelsen over at jeg kan være på det nivået i år også. Det var nok det jeg kjente på. Samtidig som jeg hadde fantastisk gode ski.

– Dette var «by far» det beste løpet jeg har gjort i år. Jeg har gjort den jobben jeg tror det er fornuftig å gjøre. Nå er det fem dager igjen, og da får jeg ikke gjort stort. Nå slipper jeg i hvert fall å lete etter kroppen.

– Jeg har mine svakheter



Sprinten torsdag skal han naturligvis ikke gå. På lørdag om en snau uke venter tremilen. Hans første medaljemulighet. Det eneste han trenger å gjøre nå er å finne riktig par ski.

– Jeg har lagt en plan A for tremila. Jeg vet hvordan jeg skal gå det løpet, sier Sundby – og ler når han blir spurt om å avsløre den planen.

– Men jeg har mine svakheter, og jeg vet hvordan jeg må avgjøre mine løp. Det betyr at jeg må avgjøre løpene som jeg pleier å avgjøre mine løp.

Gått med «brekket på»



Kanskje ikke rart han vil holde kortene tett til brystet. Sundby «akilleshæl» er at han mangler en individuell VM-gullmedalje. Han har vært suveren i alt av verdenscup og NM, men det aller siste mesterskapsgjennombruddet har latt vente på seg for 32-åringen.

Det eneste som ser ut til å stoppe ham i jakten på gullet er egentlig uhell. Og sykdom. Det var dét som stoppet ham under Falun-VM for to år siden.

– Nå kan jeg ikke få gjort noe særlig annet enn å dra dit jeg skal, og ta de forholdsregler som de fleste gjør i forbindelse med sånne mesterskap. Så lenge ingen prater om det, går det greit! sier Sundby, og er bare glad for at han nå «går ordentlig bra» etter skigåing han mener har vært «med brekket på» tidligere i vinter.

– Det var en sykdomspreget inngang på sesongen, men nå har jeg har fått halvannen måned med veldig bra trening, og det responderer kroppen min veldig bra på.

Resultatliste 15 km, menn:

1. Martin Johnsrud Sundby, Norge: 40:38,2

2. Iivo Niskanen, Finland: +37,1

3. Hans Christer Holund, Norge: +49,1

4. Niklas Dyrhaug, Norge: +55,3

5. Matti Heikkinen, Finland: +58,1

Øvrige nordmenn:

8. Sjur Røthe, Norge: +1:03,5

9. Didrik Tønseth, Norge: +1:14,5

10. Emil Iversen, Norge: +1:27,1

28. Simen Hegstad Krüger, Norge: +2:23,8