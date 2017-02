Sundby og Halfvarsson i frekk ordveksling før 15-kilometeren

VIERUMÄKI (VG) Calle Halfvarsson (27) og Martin Johnsrud Sundby (32) har endt i en ordkrig foran 15 km klassisk i VM.

Halfvarsson er klar på at Sundby er favoritt i onsdagens løp, men sier samtidig i møte med norske og svenske journalister tirsdag morgen:

– Jeg tror han (Sundby) er litt nervøs. Han tar medaljer, men... Det går troll i hodet på ham.

Konfrontert med Halfvarssons uttalelse på den norske pressekonferansen, sa Martin Johnsrud Sundby:

– Oj, har Calle sagt det? Calle ... der er det sikkert mange troll fra før!

Før han fortsetter.

– Jeg er mye mindre nervøs enn før tre-mila. Det var deilig å komme i gang med mesterskapet. Jeg føler at jeg er i god form. Jeg tror jeg er klar til alt, sier det norske gull-håpet, som ble slått av russiske Sergej Ustjugov i en vanvittig duell om seieren på 30 kilometeren med skibytte.

Ikke synd på Sundby

Halfvarsson holder altså Sundby som favoritt, til tross for stavuhellet mot slutten av tre-mila. Svenskens begrynnelse er følgende:

– Det er med tanke på at han var overlegen i Otepää. Siden har vi sett at også Iivo Niskanen er på hugget, og at han kunne ha slått Emil Iversen i sprintstafetten. Jeg tror han er en sterk utfordrer.

– Er det synd på Martin, spør en journalist.



– Nei, det er ikke synd på Martin, smiler Calle Halfvarsson.

Utfordret om Northug-seier

VG utfordrer Halfvarsson på hva han skal gjøre hvis Petter Northug vinner 50 km søndag. Northug sa før tre-mila at han ville gå naken på fem-mila om Halfvarsson vant.

– Tja, da får jeg vel gå naken i SM da, svarer Calle Halfvarsson, og tenker på det nasjonale mesterskapet som venter i mars måned.

Svensken var ikke fornøyd med 30 km, men er nå lysten til å komme tilbake på 15 km. Han sier at han skal ha sin første medalje.

– Betyr det at du må slå Johan Olsson?



– Jeg tror absolutt Johan kommer til å være der (på seierspallen).

Martin Johnsrud Sundby trekker frem finske Iivo Niskanen som sin verste konkurrent om gullmedaljen:

– Det er både på bakgrunn av 15 kilometerne han har gått de siste årene, og det han gjorde i Otepää. Og han viste også god form på teamsprinten.

