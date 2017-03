LAHTI (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) var en slagen mann etter at han igjen må reise hjem til Norge uten et individuelt VM-gull i bagasjen. Men at det hviler noen forbannelse over ham, det er han ikke med på.

– Det er ikke noe som kan kalles forbannelse i drett. Idrett er fascinerende, spennende og morsomt. Stor sett vinner de som er best. Det finnes ingen forbannelse, men jeg mangler fortsatt et gull. Det er ikke bare å hente dét. Jeg er selvfølgelig lei meg for at jeg ikke får det til, som jeg hadde håpet og drømt om, sier Martin Johnsrud Sundby.

Forstod at det var kjørt



Han går slukøret gjennom pressesonen etter en femteplass på femmila - den avsluttende distansen på hele mesterskapet i Lahti.

Inn i VM hadde han et voldsomt press på seg. Først og fremst fra seg selv, men også fra omgivelsene. Det som har vært verdens beste skiløper de to siste årene står fortsatt uten et individuelt VM-gull. Han tok sølvet på både 15 kilometeren og tremila. På stafetten ble det gull.

Han beskriver et løp der han ikke angrer på noe. Sundby dro feltet store deler av den «raske» 50 kilometeren (over på én time og 46 minutter), men klarte aldri å riste av seg rivalene. Da han kom inn i siste sving og så Alex Harvey, Sergej Ustjugov og Matti Heikkinen «skli rundt seg» skjønte han at det var kjørt.

Ingenting annerledes



Nærmere oppløpet var han sjanseløs. Dermed stod han for første gang utenfor podiet og bivånet canadieren, russeren og finnen få sine medaljer etter løpet.

– Jeg trengte et kvarter for meg selv inne i bua og gå gjennom det som foregikk. Jeg kan ikke se hva jeg skulle gjort annerledes. Jeg går absolutt alt jeg kan de siste to kilometerne for å få en luke, oppsummerer Sundby – før han etter hvert finner frem til kona Marieke Heggeland.

Hun kom på overraskelsesbesøk til Lahti i anledning femmila. En skuffet Sundby hvisket «j**** dritt at det skulle bli sånn» i konas ører.

– Han var tydelig skuffet. Det var han. Han må få noen timer på seg, så blir han seg selv igjen, sier Heggeland og smiler.

Saken fortsetter under videovinduet.

22 år siden sist



Røa-løperen ble også beste norske løper på 50 kilometeren. Dermed endte mesterskapet uten et individuelt norsk gull på herresiden. I motsetning til jentene, som ble historiske med sine seks gull på seks muligheter, er statistikken etter endt VM mindre pen for gutta.

Petter Northug kaller innsatsen for «en skandale». Han har stått for gullfangsten på distanse alene de siste åtte årene. Faktum er i hvert fall at man må skru tiden tilbake 22 år for å finne sist gang Norge ikke tok individuelt gull i et VM. I Thunder Bay i 1995 var Bjørn Dæhlie nærmest, men han tok bare sølv som beste prestasjon.

– Alle guttene som har gått disse dagene ønsket å få med seg det gullet. Så har vi hatt marginene mot oss. Guttene leverer gang på gang med tanke på laget, men vi mangler det siste lille. Men det gir bare ekstra motivasjon inn mot OL i Pyeongchang, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Saken fortsetter under Petter Northugs tirade mot den manglende gullfangsten.

– Er på skuddhold



Nå går det to år før neste VM-mulighet i østerrikske Seefeld. Til den tid vil det norske herrelandslaget trolig igjen bli minnet på at det er lenge siden noen andre enn Petter Northug tok distansegull.

– Vi skulle gjerne ha fått en gullmedalje ut av dette. Vi har hatt hederlige resultater på alle øvelsene og guttene har vært i form, men så har de møtt sine overmenn, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Er dere skuffet?

– Ja, selvsagt skulle vi hatt individuelt gull. Men vi ser hvor sterkt laget er på herrestafetten.

– Men burde det norske herrelaget klart gull?

– Vi er på skuddhold på flere av øvelsene. Da er det lettere å treffe neste gang med åtte-ni løpere i verdensklasse slik det er nå, sier Hetland.

Saken fortsetter under videoen av landslagssjef Løfshus som mener mange vil ha hodet hans på et fat.

– Ikke tilfeldig



NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener norsk herrelangrenn ikke kan være fornøyd med den manglende gullfangsten, spesielt når ingen annen nasjon har så mange gode løpere å velge mellom.

– Det er fortsatt bare Petter Northug som har vunnet. Det er ikke tilfeldig når det er sånn gang på gang, sier han til VG.

Han mener ledelsen må se på uttaksprosessen. At alle – med unntak av Sundby – kjenner på et kvalifiseringsjag, mener han er problematisk.

– Man må kanskje bli mer kynisk. Sørge for at noen får klarsignal tidligere og kan optimalisere inn mot mesterskap. Det er det viktig at de aller største stjernene får lov til å kjøre sitt eget løp inn mot de store begivenhetene, sier Bjørn – og peker på flere, deriblant femmilsvinner Alex Harvey, som får nettopp det.