Sundby lover Krogh 30 sekunders forsprang ut på sisteetappen

LAHTI/OSLO (VG) Tor Arne Hetland har bekreftet laget som skal gå herrenes 4x10 kilometer stafett i Lahti.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh er laget som skal gå stafetten for Norge i den rekkefølgen.

Det er i tråd med det VG erfarte tidligere torsdag.

Ifølge Tor Arne Hetland er Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe de som er nærmest en plass på laget, skulle det oppstå sykdom.

– Det er mange gode lag på start i morgen. Russland, Sverige, Finland.. Frankrike har ikke gjort noe som helst ennå, men er en «outsider», sier Tor Arne Hetland til VG.

Norge har vunnet alle stafettene i VM-sammenheng for herrer siden 2001. Da også i Lahti. Det er imidlertid første gang siden 2005-VM i Oberstdorf at ikke Petter Northug går ankeretappen for Norge.

Finn-Hågen Krogh går ankereetappen



I La Clusaz før jul spurtslo Finn-Hågen Krogh russiske Sergej Ustjugov, mens han i Ulricehamn lekte seg med Calle Halfvarsson på oppløpet.

– Ingen har mer erfaring enn Northug, har dere tatt med ham på råd eller har han kommet med noen innspill siste døgnet?

– Nei, jeg har ikke lest avisene i dag, så jeg har ikke sett noen råd fra Petter, sier Hetland til latter blant de fremmøtte.

Det har kun vært to stafetter verdenscupsammenheng denne sesongen. I franske La Clusaz vant Norge. Da spurtslo Finn-Hågen Krogh russiske Sergej Ustjugov, mens han i Ulricehamn lekte seg med Calle Halfvarsson på oppløpet.

– Hvordan vurderer du Finn på en sisteetappe i forhold til en Northug i toppform?

– Vanskelig å si, de har litt samme profilen begge to. Jeg tror nok kanskje det hadde blitt fem-fem, sier Hetland.

– Er Finn den samme gullgarantisten?

– Ja!, svarer Hetland kort.

– Martin (Johnsrud Sundby) har for sikkerhets skyld lovet han 30 sekunders forsprang, så han har litt å gå på i tillegg.

– Gikk Niklas (Dyrhaug) seg inn etter 15 kilometeren?

– Nei, han har vært på blokka hele tiden. Når du går på pallen på en 15 kilometer to dager før stafetten, er du selvskreven på stafetten.

– Intensjonen var at Emil Iversen skulle gå 15 kilometeren i starten, at han da gikk seg ut av laget er kjedelig. De som erstatter han gikk gode skirenn, svarer Hetland på spørsmål om vrakingen av Iversen.

– Hvor faller avgjørelsen om den ikke faller på oppløpet?

– Da faller den i smørebua.

Sverige stiller med samme lag som endte 0,6 sekunder bak Norge i Falun: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner og Calle Halfvarsson.



– Vi skal slåss for medaljer, så får vi se hvor langt det rekker, sier svenskenes landslagssjef Rickard Grip.