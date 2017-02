– Stina har fordel av å være tyngre. Jeg må spise mer før Lahti.

OTEPÄÄ (VG) Maiken Caspersen Falla (26) ble frakjørt av åtte kilo tyngre Stina Nilsson (23) i utforkjøringene i Otepää. – Kanskje jeg må spise mer før VM, undrer Norges sprint-håp.

Falla har seks 2. plasser denne sesongen, og Stina Nilsson har slått henne gang etter gang. De to har delt de siste elleve verdenscupseirene mellom seg. Stillingen er 6–5 til svensken.

– Jeg hadde gode ski og kjørte bra utfor i dag, sier super-Stina.

– Stina har en fordel av at hun er tyngre og mye høyere enn meg. Jeg ser for meg at jeg kanskje må spise litt ekstra før Lahti-VM, smiler Maiken Caspersen Falla.

Les også: Ustjugov til VG: – Selvfølgelig er Klæbo VM-favoritt

Jenta med gull fra både Sotsji-OL og Falun-VM ser sammen med Nilsson ut til å være i en klasse for seg før VM i Lahti. Men samtidig: den svenska kvinnen ser ut til å være best.

– Det er mulig å slå henne. Jeg gir ikke opp, jeg prøver igjen, sier Falla optimistisk.

Hun tror VM-formen er på gang.

– Jeg har vært litt slapp og sliten de siste dagene, men jeg håper å samle overskudd før VM.

Les også: Krogh tar én dag lengre pause før VM

– Vi er jo vant til å trene to økter nesten hver dag hele året, og når vi skal ha en treningsfri dag eller bare ei økt en dag, så føler du deg slapp. Men jeg føler at formen blir bedre og bedre.

Maiken Caspersen Falla er særlig fornøyd med at det tekniske fungerte så bra i Otepää.

– Jeg får også til mye bra på oppløpet. Stina er veldig god, men jeg må bare skjerpe meg og gjøre så godt jeg kan.

At hun blir nummer to i renn etter renn, snur hun til noe positivt.

Les også: Johaug får beholde pengestøtten for Skiforbundet

– Det går selvfølgelig an å se negativt på det, men jeg velger å se positivt på det.

Heidi Weng tok 3. plassen, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til 4, plass – og banker dermed på døra for å gå torsdagens VM-sprint. Hun ble sendt rett på legesjekk etter NM, og det ble konstatert at hun hadde en infeksjon. Dermed ble hun satt på antibiotika.

– Nå føler jeg at kroppen fungerer, sier legestudenten til norske journalister i Otepää.

Les også: Sundby brakk staven - og brøt

– Jeg har aldri vurdert å gi opp sesongen, det er ikke helt meg ... Jeg har riktignok sett på fjellturer til Nepal eller Kenya, men kanskje ikke akkurat nå!

Ingvild Flugstad Østberg røk ut i semifinalen, mens Kathrine Harsem falt i sin semifinale i Otepää.

Marit Bjørgen hektet med russiske Natalja Matvejeva og røk ut i kvartfinalen.