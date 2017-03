Stafettlaget er klart - Flugstad Østberg vraket

LAHTI (VG) Dobbelt verdensmester Maiken Caspersen Falla (26) er med på stafetten, mens Ingvild Flugstad Østberg (26) vrakes.

De tre øvrige på laget er Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), Heidi Weng (25) og Marit Bjørgen (36).

VM-dronningen Bjørgen skal som ventet gå sisteetappe for Norge torsdag.

Maiken Caspersen Falla vant først sprinten, så gull på sprintstafett sammen med Heidi Weng. Hun er som vanlig i kanonform under et mesterskap, og skal gå den første etappen for Norge.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer åtte på 10 kilometeren, drøyt halvannet minutt etter seirende Bjørgen. Hun har ikke truffet med VM-formen, men Flugstad har vært glimrende tidligere denne vinteren og ligger som nummer to i verdenscupen totalt.

Falla og Østberg tok gull sammen på teamsprinten i Falun for to år siden.

– Jeg har bare sykt lyst til å gå stafetten, sa Ingvild Flugstad Østberg etter 10 km tirsdag.

Det får hun ikke. Hun blir første reserve for det kvinnelige stafettlaget.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen slet med en infeksjon under NM, men har klart å finne VM-formen og tok bronse på tirsdagens 10 km klassisk.

Da Norge tok gull i Falun for to år siden, besto laget av – i etapperekkefølge – Weng, Therese Johaug, Jacobsen og Bjørgen. I Sotsji-OL 2014 ble Norges jenter bare nummer fem etter norsk smøretabbe.

Sverige, Finland og USA er trolig Norges største konkurrenter. Svenskene stiller med Anna Haag på første etappe, deretter Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson. Landslagssjef Rikard Grip offentliggjorde laget onsdag morgen.

Den norske kvinnetreneren Roar Hjelmeset holdt kortene tett til brystet og ville ikke gå ut med laget før onsdag ettermiddag.

– Dette ble gjort hovedsakelig for at ikke andre lag skal få sette opp sitt lag utifra vårt lag, sier Hjelmeset.

Selv om offentliggjøringen av laget kom onsdag ettermiddag, kunne Hjelmeset opplyse at uttaket ble gjort i går.