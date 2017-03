LAHTI (VG) De norske gulljentene fikk gratulasjoner fra Therese Johaug (28) på direkten i NRKs VM-studio etter stafett-triumfen. Det forteller Marit Bjørgen (36) at hun setter pris på.

Etter å ha blitt hyllet i Lahti på torsdagens premieseremoni, fikk de norske stafettjentene ros fra Therese Johaug under NRKs direktesendte «VM-kveld».

Bjørgen uttalte tidligere i mesterskapet at hun gikk for sin utestengte lagvenninne, noe Johaug takket for gjennom VG. Torsdag kveld fikk Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla og Bjørgen en ny hilsen.

– Hei, jenter! Gratulerer så mye med stafettgullet i dag! Jeg skulle så veldig gjerne ønske at jeg kunne vært med dere i Lahti. Men jeg heier så godt jeg kan hjemmefra, med det norske flagget. Dere har hatt et fantastisk mesterskap så langt. Jeg er utrolig stolt over det dere har prestert. Så jeg vil ønske dere lykke til på den siste distansen på lørdag. Jeg krysser fingrene hjemmefra. Jeg savner dere veldig, sa Johaug.

ROSTE DE NORSKE STAFETTJENTENE: Therese Johaug, her etter Tour de Ski-seieren forrige sesong, hadde spilt inn en videohilsen før torsdagens utgave av NRKs VM-kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

– En tøff høst

De rosende ordene fra Johaug ble godt mottatt i studio.

– Det har vært en tøff høst. Men vi har klart å stå sammen og holdt fokus på de riktige tingene. Vi har vært der for hverandre. Det har vi klart, sier Bjørgen.

Hun fikk kritikk etter at hun uttalte at hun hadde Johaug i tankene før 10-kilometeren, uten at det overrasket henne.

– Det var som forventet. Jeg var forberedt på det. Men i mitt hode hadde jeg Therese med meg som en god venninnene og lagkamerat. Jeg hadde ikke saken i tankene. Hun har jobbet knallhardt for dette. Jeg vet hvor tøft hun har det, sier Bjørgen til NRK.

Bjørgen deler «langrennsdronning»-stempel

Med stafettgullet rundt halsen, så har både Bjørgen og Falla tatt tre VM-gull i Lahti.

– Jeg kan med glede dele den tittelen med Maiken, sier Bjørgen til VG.

Falla var lagets eneste VM-debutant på stafett torsdag.

– Det ble kjempebra. Det var så gøy. Det var skikkelig morsomt å få det til ass, sier Falla til VG.

– Du er bare 26 år, Bjørgen begynte for alvor å sanke gullmedaljer da hun var 30. Er det mulig for deg å vinne like mye som Bjørgen?

– Ingenting er umulig, svarer Falla før hun sier men med stort trykk på ordet.

– Men jeg tror det skal godt gjøres, «ass». Det er ikke bare å hente gullmedaljene, det er så vanskelig. Det er så mange som prøver, sier Falla.

Bjørgen: Veldig stort for henne



Langrennsdronningen Bjørgen har tatt hele 22 individuelle mesterskapsmedaljer internasjonalt i karrieren. Lørdag kan det komme ett til. Hun har 16 gull.

Falla har fire individuelle mesterskapsmedaljer. Skal hun drømme om noe i nærheten av Bjørgens medaljefangst, så må hun satse på distanse. Bjørgen håper hun vil gjøre det.

– Maiken har vært god gjennom flere år og tatt flere medaljer, og nå har hun også vunnet stafetten, det tror jeg er veldig stort for henne. Hun utvikler seg for hvert år, sier Bjørgen.

– Er det noe i hennes karriere du føler ligner på din?

– Maiken er en god sprinter, som jeg var i starten. Jeg ser jo at hun har løftet seg kapasitetsmessig og har gått gode distanserenn også. Hun leverte en vanvittig god femmer i dag, så jeg tror hun kan utvikle seg og bli god på lengre løp, svarer Bjørgen.

Falla VM-debuterte med 39. plass på sprinten i 2009. Bjørgen VM-debuterte med 19. plass på 10 kilometer i 2001.

Må prioritere



Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk en fantastisk stafettetappe, og sendte Bjørgen ut med stor ledelse. Hun har stor tro på Falla.

– Det er få som har så god kontroll på treningsopplegget og rutiner. Jeg tror det handler om hva hun vil prioritere. Hun har vært beinhard på å prioritere sprintegenskapene, om hun ønsker å prioritere noe annet i årene som kommer, så kommer hun helt sikkert til å se resultater av det, sier Jacobsen til VG.

Falla vil satse på distanse. Men tror kanskje en plass på en distanse i OL neste år kommer litt fort.

– I år har jeg vært oppe og luktet litt på distanse. Jeg er fortsatt ikke så gammel. Jeg har noen år igjen. Jeg er veldig motivert for å trene spesifikt på det, sier Falla til VG.

Ikke ankerkvinne



Roar Hjelmeset var selvfølgelig en meget lykkelig langrennstrener etter stafettgullet. Det var også det femte gullet til en norskdame, på fem forsøk i VM.

Men selv om Falla leverte en strålende stafettetappe, så ser han ikke for seg at Falla overtar etter Bjørgen som ankerkvinne den dagen Bjørgen takker for seg.

– Jeg ser mer for meg Heidi (Weng) enn Maiken. Både Astrid og Ingvild (Flugstad Østberg) kan være på den plassen, sier Hjelmeset til VG.

– Tror du det går an for Maiken å drømme om og oppnå det samme som Bjørgen?

– Maiken er selvfølgelig en veldig god skiløper, svarer Hjelmeset og legger til:

– Hun har prioritert sprint og fått god valuta for det. Kanskje hun vil prøve seg litt mer på distanse. Distanserenn i Seefeld (VM 2019) er et av målene hennes.

Skari var forbildet



Og selv om Falla allerede har hatt en fantastisk karriere, som også inneholder VM- og OL-gull i lagsprint, så er det nesten dårlig gjort å skulle utfordre noen på å levere det samme som tidenes langrennsløper, Marit Bjørgen. Så var heller ikke Bjørgen det første forbildet til Falla.

– Bente Skari var forbildet mitt da jeg var liten. Hun gikk så fint på ski, jeg ville gå like fint som henne, sier Falla.

Sverige ble nummer to på stafetten etter at Stina Nilsson spurtet fra Krista Pärmäkoski, og Finland tok dermed bronsemedaljen på hjemmebane.