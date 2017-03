Stafetthelter skuffet etter vraking til femmila

LAHTI (VG) Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug eller Finn-Hågen Krogh leverte knallsterke etapper på stafetten fredag, men ingen av dem har fått plass på laget til 50 kilometeren.

Det er kun Martin Johnsrud Sundby fra gårsdagens suksesslag som er med i den fem mann store femmilstroppen til Norge i morgen. I tillegg til Sundby er Anders Gløersen, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og regjerende mester Petter Northug med.

– Det er etter en totalvurdering av hele troppen. Disse (uttatte) løperne har forberedt seg maksimalt til femmil, og gjør normalt gode 50 kilometere. Nå er vi så heldige at vi har fire mann som har hatt dette i fokus den siste måneden. Så har vi Martin i tillegg som har gått flere distanser, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG.

Skuffelse



Noen sprintere har allerede dratt hjem, men det er altså flere i Norges tropp som var aktuelle.

– Det er et helt stafettlag som kunne tenkt seg å gå i morgen. Vi har tatt ut de som er mest forberedt og som vil gi de beste resultatene, sier Hetland.

– Hva er reaksjonene fra de som ikke får være med?

– Den følelsen holder vi mellom utøverne og støtteapparat.

– De er skuffet?

– Ja, sier Hetland, og drar noen paralleller til andre yrker for å illustrere skuffelsen.

Saken fortsetter under videoen hvor Hetland forklarer uttaket.

Northug: – Er vel akkurat på utsiden



Når det gjelder Krogh kan Hetland fortelle at fredagens ankermann allerede inn mot stafetten var «ru» i halsen, men at det aldri var noen tvil om at han skulle få den viktige oppgaven.

Nå er situasjonen ørlite mer forverret. Han har ikke akkurat blitt bedre over natten, sier Hetland, vel vitende om at det ble en lang kveld med medaljeseremoni for anker-helten i går kveld.

Dermed er det i all hovedsak Dyrhaug og Tønseth som var aktuelle for VMs siste distanse søndag.

– Det er tøft å bli med på dette laget her. De som er på start her nå er helt klart kvalifisert for å gå, og de er vel akkurat på utsiden. De er vel nummer fem, seks og syv, sammen med Finn. Det er sånn det er på norske laget. Hadde de vært på hvilket som helst annet landslag hadde de vært en selvfølge på et femmilslag, men her er det det fire stykker som har gått styggfort, og har gjort seg fortjent til å gå, sier Petter Northug – på Adressas spørsmål om han savner trønderkompisene på startstreken i morgen.

