Spår at Klæbo går fra «småpenger» til millioninntekt

LAHTI (VG) Her henter Johannes Høsflot Klæbo (20) det som kan bli én av mange VM-medaljer i karrieren. Og nå spår flere sportsmanagere at rekruttløperen kan forvente å hente store penger i sponsormarkedet.

– Det har jeg ikke tenkt noen ting på. Jeg har fokus på å gå fort på ski, så får andre ta seg av det der etter sesongen. Først og fremst er det fokus på VM og det vi skal gjøre he, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG etter premieseremonien i den iskalde Lahti-kvelden.

Smilet satt litt løsere enn det gjorde like etter sprintfinalen. Da var ikke humøret til vinnerskallen spesielt bra. I dag hadde han tatt innover seg prestasjonen torsdag og var langt mer fornøyd.

Tror på solid lønnshopp



Sesongen har forløpt seg som en drøm. Det er hans egne ord. Og fortsatt er ikke VM over.

Helt siden han brakåpnet med seier på sprinten på Beitostølen i november har karrieren skutt fart. Eksperter på feltet mener at markedsverdien til 20-åringen kan nå store høyder. Allerede kommende sesong kan ski-kometen forvente seg helt andre summer inn på bankkontoen kommende sesong enn hva han har opplevd i år.

– Hver VM-medalje kan være verdt 1,5 til to millioner kroner i årslønn for en som Klæbo, sier Lars Gilleberg til VG.

Ber Klæbo spørre Northug



Han vet hva han snakker om. Som tidligere manager for Petter Northug, og nåværende ansvarlig for golf-esset Suzann «Tutta» Pettersens kommersielle aktiviteter, spår han klingende mynt i kassa for Norges store komet inn i den neste sesongen.

Gilleberg mener bronse-gutten Klæbo – som kun var bak Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov i sprintfinalen – står overfor et luksusproblem når det gjelder hva slags personlige sponsorer han kan knytte til seg når nye kontrakter skal inngås etter sesongen.

– Noen er sterkere kommersielt enn andre. Slik er det alltid. Klæbo kan ta «Northug-rollen» og Emil Iversen kan fort bli nye Sundby. Det blir spennende å se. Mitt tips til Klæbo er å spørre Petter Northug, kanskje han kunne tatt manager rollen. Det tror jeg kunne passet perfekt for begge to, sier Gilleberg og smiler.

– Ikke noe økonomisk fundament



Pappa Haakon Klæbo forteller at «det eksploderte» i henvendelser fra aktører som var interessert i å ha et samarbeid med sønnen allerede etter langrennsåpningen på Beitostølen i november. Nå spås han «gullkontrakter» av managere bare 95 dager senere.

Situasjonen er snudd opp ned. For fra før av har han et treningsstipend fra Norges Skiforbund. Det dekker ulike kostnader løperne har, men administrasjon- og markedssjef Espen Bjervig opplyser at dette ikke er snakk om lønn. I tillegg har Klæbo ingen utgifter i forbindelse samlinger og konkurranser som rekruttlandslagsløper, og har i tillegg tilgang til en såkalt «ski-pool» med utstyr.

– Men alt dette er ikke noe økonomisk fundament å lene seg tilbake på, sier Bjervig.

FAR OG SØNN: Da Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre fikk han fortjent gratulasjon av pappa Haakon. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– En annen verden



VG ber pappa Klæbo sammenligne Gillebergs anslag mot det sønnen har hatt av penger inn på konto i løpet av denne sesongen.

– Vi snakker i så måte om en helt annen verden, sier han.

– Samtidig tror jeg det viktigste han gjør er å gjøre det han gjør nå: nemlig prestere på ski. Du kan ikke måle de tingene i økonomi. Vi (som foreldre) har forsøkt å oppfordre til å gå på ski og at han fokuserer på sine ting, sier Haakon Klæbo.

Han vil ikke gå i detaljer, men bekrefter at årets inntekter for sønnens del er småpenger å regne sammenlignet med resten av langrennseliten i Norge. 20-åringen har imidlertid fått litt støtte av et teknologiselskap i Trondheim og fra en kleskjede fra samme område.

Haakon Klæbo forteller at situasjonen er relativt ny for ham selv og mamma Elisabeth. De har forsøkt å skjerme sønnen så godt de kan. Interessen har eskalert nå under VM og etter bronsemedaljen torsdag.

NORTHUG-MANAGER: Are Sørum Langås, her avbildet i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Kommer bare til å øke



Men det er ikke bare Gilleberg som tror på økonomisk gunst for Klæbo i årene som kommer. Nåværende Northug-manager Are Sørum Langås mener unggutten er interessant i sponsormarkedet, men at det handler om hvor mye Klæbo vil bruke seg selv i det.

– Men det viktigste for Johannes er at han fortsetter å utvikle seg som langrennsløper. Han er i starten av karrieren sin og tok en bronsemedalje torsdag. Han er i gang. Markedsverdien hans kommer bare til øke i takt med resultatene, sier Are Sørum Langås.

«Betydelige nivåer»



Therese Johaug-manager, Jørn Ernst, påpeker at Klæbos jordnærhet gjør ham til en person med stort potensiale.

– Han kan komme opp på betydelige nivåer i kontraktene hvis han velger de rette partnerne, mener han.

Han tror Klæbo kan tjene noen hundretusen kroner oppå beløpet han vil motta – antakelig som landslagsutøver - neste år. For Johaugs del ble det langt bedre etter VM-seieren på tremila i Holmenkollen i 2011. Da ble det en ekstrem situasjon, forteller Ernst.

– Da var det noen avtaler som hadde det beløpet (i millionklassen), sier manageren.