Slik vil Northug ta ut ankermannen på stafetten

LAHTI (VG) Petter Northug (31) sier først at han er sikker på at han ville ha sikret norsk gull på stafetten – før han legger fram løsningen på hvordan ankermannen skal plukkes ut.

Alt tyder på at det står mellom Finn Hågen Krogh (26) og bronsevinner Johannes Høsflot Klæbo (20) om hvem som skal gå den fjerde etappen.

– Hadde jeg vært sportssjef, så hadde jeg tatt dem med inn på et rom. I løpet av fem minutter ville jeg ha sett hvem som var best mentalt forberedt til å møte Sergej Ustjugov, fastslo Petter Northug da han møtte norske journalister i intervjusonen på VM-stadion i Lahti.

Han åpnet riktignok seansen med å si at han ville ha sikret Norge gullet hvis han hadde gått selv, men etter hvert ga Northug tydelig klar for at han det ville stå mellom Krogh og Klæbo.

– Jeg kjenner Finn Hågen såpass godt. Han har møtt Ustjugov og tatt ham. Han har møtt Calle Halfvarsson, som av en eller annen grunn gjorde den største feilen som jeg har sett i en sprintsemifinale, så han kjenner jeg.

OPPLØPET: Federic Pellegrino og Sergej Ustjugov kommer foran de to nordmennene i mål. Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Finn Hågen Krogh (nummer tre fra v.) kan begge være aktuelle for ankeretappen for Norge. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Ustjugov mot Krogh i hockey ned fra toppen her - det blir spennende, sier Northug, men sier samtidig ikke hvem han vil foretrekke av Krogh eller Klæbo.

– Det blir som å legge to lapper i en bolle og trekke mellom dem. Men om Ustjugov ser mitt navn på laget, sover han ikke den natten!

Northug lover nesten helt sikkert at han skal gå 50 kilometer neste søndag.

– Nå slår jeg masse løpere som har vært friske og raske i hele år, og så kommer jeg med et dårlig grunnlag og slår dem. Det kunne ha vært stor forskjell hvis VM hadde gått ei uke senere.

– Tanken var ganske tom i finalen, sier Northug om sprintfinalen - og er enig i at han fikk maksimalt ut av VMs første dag.

– Hva kan du klare på ei drøy uke?

– Ei fem-mil er et helt annet løp. Alle fem-miler lever sitt eget liv. Alt kan skje. Jeg gir ikke opp.

En journalist spør om det er mulig å ta VM-gull på 50 km igjen:

– Jeg tror jeg er ganske skummel å ha med inn på slutten her...

– Men jeg har ikke den fysiske formen som jeg hadde hatt med kontinuerlig trening. Det spørs hvor lenge dette henger i beina. Og om jeg må på premieutdeling fredag. I så fall blir det litt utsatt hjemreise. Vi får se.

Sergej Ustjugov er ikke overrasket over Northug kom til finalen:

– Petter er på vei til å finne formen. Han kan bli farlig på 50 kilometer.