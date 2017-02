Slik forklarer landslagstreneren vrakingen av Emil Iversen

VIERUMÄKI (VG) Landslagstrener Tor Arne Hetland forklarer vrakingen av Emil Iversen (25) med at ulykkesfuglen er «på dalende form».

Det norske laget onsdag er, som VG meldte mandag kveld, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo.

– Disse fire er de fire vi tror går 15 kilometer klassisk aller, aller fortest akkurat nå. Så var det en intensjon om at Emil skulle gå. Han har gått kjempebra i hele vinter. Han vant i Falun og var toer i Kuusamo, og har hatt to sjanser nå. Han var ikke helt i draget på sprinten, selv om han hadde et OK resultat. Så gikk han lagsprinten med et ok resultat, men så endte vi på dette laget her, sier landslatrener Tor Arne Hetland på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Iversen er en av få norske utøvere som kan skilte med pallplassering på 15 kilometer i verdenscupen denne sesongen. I finske Ruka før jul ble 25-åringen toer bak Iivo Niskanen, i et løp Martin Johnsrud Sundby kom på tredjeplass. Til sammenligning har Niklas Dyrhaug ingen pallplasseringer i årets verdenscupsesong.

– Intensjonen var at Emil skulle gå onsdag, men det handler litt om han formutvikling og formutviklingen til de andre. Derfor var det ikke plass til Emil på laget, svarer Hetland.

– Er det Dyrhaug som har kommet inn og tatt Emils plass?

– Vi har gjort en totalvurdering på laget og sånn ble det til slutt. Intensjonen var at Emil skulle gå 15-kilometeren, men han er litt på dalende form. Hvem som har tatt hvem sin plass ønsker jeg ikke å kommentere, sier landslagstreneren.

– Hvordan reagerte Iversen på vrakingen?

– Da han fikk beskjeden hadde han allerede lyst til å synke i jorden, så en ulykke kommer sjelden alene. Akkurat da, etter lagsprinten, hadde han ikke lyst til å gå flere skirenn. Så fikk han tenkt seg om, og da hadde han jo lyst etter hvert til å gå den 15-kilometeren. Hadde det vært verdenscup, så hadde han gått, sier Hetland.

– Har Emil Iversen fortsatt lyst til å dra hjem?

– Vi trenger alle løperne tilgjengelige til stafetten, så ingen drar hjem før etter stafetten.

Til nå i VM har Sundby sølv på tremila og Klæbo bronse på sprinten. I lagsprinten endte det som kjent med at Emil Iversen gikk på snørra.

Johannes Høsflot Klæbo fikk søndag beskjeden om at han skal gå 15 km i VM.

– Formen er bra, og satser på at jeg kan være med og prege løpet, sier han.

– Jeg tror alle fire her kan være med og kjempe der oppe, fortsetter Klæbo.

Martin Johnsrud Sundby går selvfølgelig for gull også onsdag.

– Det blir et veldig spennende løp. Det er alltid litt mer spennende å gå med individuell start, fordi du må sette farten selv og jage sekunder hele veien. Jeg tror det blir en vanvittig fight.

– Hvem blir de tøffeste konkurrentene?

– Jeg tror Iivo Niskanen blir den største konkurrenten – på bakgrunn av 15 kilomesterne han har gått de siste årene og det han gjorde i verdenscupen i Otepää. Han kommer til å bli enda sterkere i onsdag. Han viste god form på teamsprinten.

– Ellers er jeg sikker på at Johan Osson blir en tøff nøtt å knekke også i morgen. Vi har ikke sett han på lang tid, og da kommer han sterkt tilbake. Og alle de norske har selvfølgelig muligheten.