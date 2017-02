Skuffelse og fortvilelse i den svenske VM-leiren

Landslagsveteran Emil Jönsson (31) får ikke kjempe om sprintgull under Lahti-VM, mens Johan Olsson (36) har fått den planlagte oppladningen i høyden ødelagt av sykdom.

Det har vært alt annet enn en optimal uke for Sveriges landslagssjef Rikard Grip med VM i Lahti drøye to uker unna.

– Emil har naturligvis jobbet lenge for denne konkurransen. Han ble utrolig skuffet. Men det handler om å se på resultater. Det er en vurdering jeg og trenerne føler oss trygge på, sier Grip til VG, dagen etter at han vraket veteranen fra Sveriges sprintlag i VM.

Langt nede



I stedet blir sprintlaget en fin blanding av ungt og rutinert i Lahti. Teodor Peterson (28) har vært sterk de siste ukene og tok gull i det svenske mesterskapet (SM) i helgen. På pallen fikk han med seg Karl-Johan Westberg (24) og Oskar Svensson (21). Calle Halfvarsson er selvskreven i en slik mesterskapssprint.

SVENSK MEDALJEHÅP: Johan Olsson, her fra et pressetreff under ski-VM i Falun 2015. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Jönsson ble selv nummer fire og stakk bare rett fra skistadion etter rennet. Han forstod hva som lå i potten under SM-sprinten og var rasende. Det skulle vise seg å bli helt avgjørende for hvilket sprintlag Grip valgte.

Overfor Aftonbladet la ikke Jönsson – med OL-bronse og VM-sølv på lagsprint, samt sprintbronse fra Kollen-VM i 2011 på merittlisten – skjul på at han var langt nede etter uttaket.

– Det er dét hele karrieren har handlet om og det er der jeg har mine styrker, sier Jönsson til avisen.

– Jeg har ikke fått noen forklaring, men det er vel sånn at jeg ikke har fått ut min kapasitet i skøyteteknikk. Jeg forstår dem. Man skal ta ut de som er bra, og ser man til SM (svenske mesterskapet) med hvem som var på pallen, så var ikke jeg der.

Nå må 31-åringen i stedet konsentrere seg om 15 kilometeren intervallstart og muligens sprintstafetten.

– Han er motivert for å gjøre en god jobb mot de rennene, sier Grip.

«Fundamentalt tilbakeslag»



Men landslagssjefen har ikke bare hatt et tøft uttak å hanskes med. Oppå det hele har Johan Olsson blitt syk. Han reiste aldri til svenskenes høydeopphold i Seiser Alm. 36-åringen kaller det overfor SVT «et fundamentalt tilbakeslag» for hans VM-satsing.

– Når det gjelder Johan så er det umulig å slå fast hvor ødeleggende det er. Men det er aldri positivt å få en sykdom. Han har mistet en drøy ukes trening i en viktig fase. Nå må vi vente å se hva slags andre muligheter vi får etterhvert, sier Grip.

De to siste verdensmesterskapene har Olsson to individuelle gullmedaljer på både femmil og 15 kilometer. Han har i tillegg vært et sikkert kort på stafettene. I år er han – gitt at han blir bedre – aktuell for de fleste distanserennene med unntak av 30 kilometer med skibytte.

Knapp tid for Northug



Grip har for øvrig også registrert hva Petter Northug fikk til under NM på Lygna. Han er langt unna VM-formen, og på spørsmål hva både Northug og Olsson kan få til på bare to uker er Sveriges landslagssjef usikker.

– Det handler ganske enkelt om at kroppen må svare på den treningen man gjør. I begges tilfelle er ikke kroppen der. Men det kan gå veldig fort, sier Grip.

– Men som for Johan begynner tiden å bli knapp også for Petter. De kjemper en kamp mot klokken.