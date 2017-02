Skisjefen slår tilbake: Svenskene bør rydde i egen bakgård

VIERUMÄKI (VG) Langrennssjef Vidar Løfshus har fått gjennomgå i svenske medier. Nå slår han tilbake. Mot mange.

Han kommer med dårlig skjulte hentydninger om medisinbruken i svensk ishockey, han tar ikke svenske tabloider alvorlig og han kommer også med stikk til kulturminister Linda Hofstad Helleland og VG-kommentator Leif Welhaven i dette VG-intervjuet.

Når VG tirsdag tar opp med ham en kommentar i avisen Expressen der Tomas Pettersson går til kraftig angrep på norsk langrenn, bruker tittelen «Norge mest inkompetent» og etterlyser mer ydmyket hos verdens beste skilandslag, særlig etter den såkalte «astma-rapporten» sist uke.

– Viser dere liten ydmykhet, Vidar Løfshus?

– Det får bli hans ord. Som jeg har sagt er det en del svenske journalister, og andre også, som må sette seg bedre inn i rapporten og se hva den innebærer.

– Helt inn på skinnet

– Hva mener du?

– Det er få idrettsgrener som har vært mer åpen enn det langrenn har vært. Vi har sluppet dem helt inn på skinnet, og de i granskingsutvalget har fått akkurat det de ville.

Så du? Bjørgen noen dager før VM: – Bare legg presset på meg

Så slår Løfshus mot Pettersson og Sverige:

– Jeg tror Pettersson kanskje skal rydde i egen bakgård, det er ikke sikkert alt er like bra hvis man skulle ha gått «tre kroner» i sømmene heller.

– Mener du svensk langrenn?

– «Tre kronor» er svensk ishockey.

– Ingen frifinnelse

Under tirsdagens «mediemingling» hadde Norges Skiforbund lagt ut tre lapper med «opptatte» plasser for journalistene. På dem sto det «Leif, VG» (Leif Welhaven), «Tomas, Expressen» (Tomas Pettersson) og «Ernst, TV2» (Ernst A. Lersveen). Alle tre har markert seg kritisk til norsk langrenn den siste tiden.

– Det er mine favoritter det der, smiler Løfshus.

VGs kommentator Leif Welhaven skriver tirsdag at astma-rapporten slett ikke er noen «frifinnelse», som den i stor grad er omtalt som. Løfshus vil ikke kommentere kommentaren direkte.

– Jeg så ikke den. Jeg bare registrerer at han ikke er her. Jeg er litt skuffet over en del kommentatorer som sitter på avstand og som ikke er til stede og tilegner seg kunnskap der det skjer.

– Du tar det ikke alvorlig?

– Jeg gjør rett og slett ikke det. Det er litt kunnskapsløst det de skriver. Jeg oppfordrer dem sterk til å se en video med Denzel Washington på YouTube.

Feilinformert

– Hva er det?

– Du får søke på «Denzel Washington» og «news» og «information», så får du se.

Et kjapt søk gir følgende uttalelse fra Washington i et intervju:

– Hvis du ikke leser avisen, er det uinformert. Hvis du leser den, er du feilinformert.

Fra Løfshus og tilbake til Løfshus:

– Men vil dere diskutere det rent etiske i etterkant av astma-rapporten?

– Utvalget er inne på signaleffekten av å bruke forstøver, og den debatten er Norges Skiforbund og Olympiatoppen beredt til å ta. De oppfordrer til mer forskning. Vi har mye gode data om luftveier, og er det noen som har mulighet for å drive med forskning på luftveier er det Norge.

Så kommer Vidar Løfshus med et lite stikk til kulturminister Linda Hofstad Helleland:

– Jeg håper kulturministeren kjenner sin besøkelsestid og bevilger penger til det vi må se på.

– Du sier at du ikke tar alle medier alvorlig. Leser du ikke svenske tabloider?

– Jeg har aldri lest svenske tabloider og kommer aldri til å lese dem. Staben min rapporterer om hva de skriver og hvordan vi skal svare på det. Det tar jeg ikke særlig alvorlig.

Ski-sjefen trekker igjen fram Expressen-kommentator Tomas Pettersson:

– Hvis Tomas Pettersson er glad i sporten og vil skrive noe positivt, så er det dumt at han herser med produktet på den måten.

– Han skriver også om et «selvgodt Norge» etter at rapporten ble lagt frem?

– Rapporten og granskinger er uten sidestykke i norsk idrett, i svensk idrett, i norsk idrett og kanskje også i europeisk sammenheng. Da er han helt historieløs.

Løfshus kommer igjen inn på svensk ishockey:

– Jeg skal se den dagen «tre kronor» gjør det samme. Med gransking på sine hockeyspillere. Det er jo veldig mistenkelig at en hockeyspiller med alvorlig skade kommer veldig kjapt tilbake i spill i NHL.

Sprøytebruk og medikamenter har vært et hett diskusjonstema innenfor hockeysporten de siste årene.

– Har Norge et spesielt ansvar i internasjonalt langrenn som den beste og mest ressurssterke nasjonen?

– Det har vi, og Norge tar ansvar. Vi har tatt ansvar her i Lahti, vi er med i debatten og diskusjonene hele veien. Vi har flagget en del saker her, blant annet rundt kuldegrense og forskning på luftveisproblematikk. Så får vi se om Tomas Pettersson kommer opp med andre ideer om ting som vi bør ta opp.