LAHTI/OSLO (VG) Etter at den svenske gullfavoritten Stina Nilsson gikk i bakken, er Maiken Caspersen Falla det store gullhåpet. Regjerende verdensmester Marit Bjørgen skuffet i kvartfinalen.

Allerede onsdag var VGs sportssjef Øyvind Brenne kritisk til at sprintjentene ikke hadde noen lagtaktikk før sprinten.

– Vi vet fra sykkelsporten at det å sykle på lag er viktig. Jeg tror hvis vi ser klipp fra denne pressekonferansen i 2040, tror jeg det blir ledd av, sier Brenne, som mener det hadde vært mye å tjene på å gå sammen.

Etter at samtlige av de norske jentene kvalifiserte seg for utslagsrunden etter prologen, ble det norsk kollaps i kvartfinalen. Hverken Kathrine Harsem, Marit Bjørgen eller Ingvild Flugstad Østberg tok seg videre til semifinalen.

Nilsson-fall i semifinalen



En av de fremste medaljefavorittene, svenske Stina Nilsson, var overlegen i første kvartfinaleheat, deretter fulgte Maiken Caspersen Falla opp en suveren prolog med et kontrollert løp i andre heat. Dermed var to av de største gullkandidatene klare for semifinalen.

Stina Nilsson klarte ikke å følge opp det imponerende kvartfinaleheatet, dog. Pål Golberg hadde i VGs direktesending pekt ut nevnte Nilsson og Natalia Matveeva, som vant sitt kvartfinaleheat som to av Fallas største utfordrere. De to gikk rett i snøen under semifinalen, mens Falla seilet i fra i front

– Der røk to klare medaljekandidater rett ut, kommenterte Golberg.

– Nå er mye gjort, det var de to tøffeste, mente sprinteren.

Dermed kjørte Falla inn til en ny komfortabel seier og er den fremste gullkandidaten.

Kritisk Alsgaard



– De hadde alle muligheter til å gå videre på tid her. Det burde vært fire norske videre, men da måtte en av de norske tatt teten fra start

Det var dommen fra Thomas Alsgaard, som fulgte rennet fra VGs direktesending.



I kvartfinalen gikk heat tre og fire gikk uten noen norske skiløpere, men i femte og siste heat var det duket for hele tre norske representanter. Heidi Weng, Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg skulle kjempe om semifinaleplass, noe bare førstnevnte klarte å sikre seg.

UTE: Marit Bjørgen (midten) og Ingvild Flugstad Østberg (til høyre) er begge ute av sprint-VM i Lahti. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Flugstad Østberg overbeviste ikke i prologen, og klarte heller ikke å revansjere seg i kvartfinalen, mens det ble en noe mer overraskende exit for regjerende verdensmester i sprint, Marit Bjørgen.