Sjekk Sundbys ulykkelige nesten-rekke i VM og OL

BARE NESTEN: Pallen glipper for Martin Johnsrud Sundby under femmila i Sotsji-OL. Over mål fra venstre: Maksim Vylegzjanin (sølv), Martin Johnsrud Sundby, Ilja Tsjernousov (bronse), og Alexander Legkov (gull).

Foto: Bjørn S. Delebekk

VG