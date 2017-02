Sint Dyrhaug knuste Northug

Niklas Dyrhaug (29) har ikke klart å glemme at han ble vraket til VM-tremila tidligere denne uken. Dermed fikk konkurrentene unngjelde i Trøndelag i dag.

29-åringen svarer et bekreftende «ja» på spørsmål om han gikk dagens 20 kilometer – i det som regnes som et kretsmesterskapsrenn for Sør-Trøndelag – i sinne.

– Det var godt å få ut litt aggresjon i dag. Alle så hvor skuffet jeg var etter vrakingen, sier Dyrhaug til Adresseavisen.

Han vant rennet i individuell start foran Petter Northug. Det skilte ett minutt og 25 sekunder mellom de to landslagskompisene, som begge skal til VM i Lahti om under to uker.

– Det var bra, det. Men det viktigste var å få til et bra løp, det er det jeg er mest fornøyd med, sier Dyrhaug, når han blir spurt om det var godt å slå Northug.

Følte seg trygg på tremil



For den lille oppturen kommer etter en svært tung uke for Tydal-gutten. For bare to dager siden fortalte han alle landets medier hvor skuffet han var. Grunnen er at han ble utelatt fra tremilstroppen i VM. Å gjøre det godt på den distansen var Dyrhaugs store mål denne sesongen.

Han begrunnet skuffelsen med at han har levert sterke resultater i de to siste distanserennene før landslagsledelsen offentliggjorde tremilslaget allerede torsdag for to dager siden.

I Falun for to uker siden ble Dyrhaug nummer fem på 30 kilometer fellesstart i klassisk. Deretter tok han andreplassen og sølv på 30 kilometer med skibytte under NM på Lygna sist helg. Der stilte alle de beste nordmennene til start.

– Da følte jeg meg veldig trygg på at jeg skulle få gå duathlon, som var hovedmålet før sesongen, sa Dyrhaug til VG torsdag.

To tunge dager



I stedet tok landslagssjef Vidar Løfshus ut Sjur Røthe, Finn-Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby til den gjeve øvelsen. Dyrhaug er utpekt som reserve dersom noen melder forfall.

– Når jeg da får beskjed om at jeg ikke fikk gå, så ble jeg utrolig skuffet og lei meg og etter hvert litt forbannet. Det har vært to tunge dager etter at jeg fikk beskjed om det, fortalte trønderen.

Han fikk lørdag i det minste en bekreftelse på at formen er i rute. Dyrhaug er aktuell for 15 kilometer intervallstart, stafett og femmil. Neste helg konkurrerer landslaget i Otepää. Den estiske byen er siste stopp før mesterskapet i Finland braker løs med sprint den 23. februar.

