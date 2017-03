Ren utklassing på stafetten: Bjørgen gikk Norge inn til VM-gull

LAHTI/OSLO (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) parkerte konkurrentene og sendte Marit Bjørgen (36) ut på en sjarmparade på sisteetappen. Det kunne ikke slå feil.

– Jeg har jo ikke noen grunn til å være nervøs før start. De andre gjør jo jobben! Jentene gjør en fantastisk jobb i dag, sier Bjørgen til NRK.

Norge har vunnet 16 av 17 stafetter siden 2010, det eneste unntaket var fiaskoen under OL i Sotsji i 2014. Ikke rart de norske jentene var utropt til gedigne favoritter i dag.

Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng gjorde jobben på de to første etappene, før Astrid Uhrenholdt Jacobsen leverte et kanonløp på den tredje og vinket farvel til både Sverige og Finland. Bjørgen kunne gå ut som ankerkvinne med et forsprang på nesten et helt minutt.

Med en Bjørgen i kanonform kunne det rett og slett ikke glippe, og gullet var så å si i boks fra første stavtak. Da 36-åringen krysset målstreken med det norske flagget høyt hevet, utspilte det seg scener som har gledet det norske folk så mange ganger før: Fire langrennsjenter i en klynge, i ren gulljubel.

Bjørgen var lettet etter målgang - hun hadde vært nervøs ved tanken på å eventuelt møte Stina Nilsson i en spurt.

– Det er bare fem kilometer, og Stina er mentalt sterk og sterk i spurt. Jeg hadde grudd meg veldig til det scenarioet, men heldigvis slapp jeg, smiler Bjørgen.

Mens de norske jentene jublet for gull var det Krista Pärmäkoski som opplevde Bjørgens mareritt. Hun måtte gjøre opp om sølvet i en forrykende duell med Nilsson på oppløpet. Den svenske supersprinteren avgjorde til slutt for Sverige, mens Finland tok VM-bronse.

Falla åpnet kanonsterkt



I forkant av stafettuttaket i går ettermiddag var det knyttet stor spenning til om landslagsledelsen ville velge Maiken Caspersen Falla eller Ingvild Flugstad Østberg til den fjerde og siste plassen på stafettlaget.

Det ble til slutt formløperen Falla som fikk tilliten, og 26-åringen, som allerede har to gullmedaljer fra dette verdensmesterskapet, ble sendt ut på førsteetappen. Oppgaven hennes var rett og slett å følge feltet, for så å kjøre på slutten dersom hun hadde nok krutt igjen i beina.

Falla hadde ingen problemer med å henge med teten. Fire løpere dro etterhvert fra feltet, ved siden av Falla utgjorde svenske Anna Haag, polske Justyna Kowalczyk og finske Aino Kaisa Saarinen en tet-kvartett. I en av de siste motbakkene før veksling sørget Falla for å sette inn et rykk de andre ikke greide å følge, dermed kunne hun sende Heidi Weng ut med et forsprang på 7,1 sekunder.

– Jeg gjorde som planlagt, og hadde masse energi på sisterunden. Jeg gledet meg til å komme til bakken og få løpe fiskebein. Jeg hadde fantastiske ski og med bra form i tillegg så er det gøy å gå på ski om dagen, sa Falla til NRK etter etappen.

JUBELBRØLET: Slik så de fire norske stafettverdenesmesterne ut etter at Bjørgen hadde kontrollert inn VM-gullet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Sverige hang ikke på



Charlotte Kalla gikk andreetappen for Sverige, og hun hentet raskt inn igjen Weng sammen med finske Kerttu Niskanen.

– Heidi har vel tenkt at hun må åpne kontrollert og la dem gå henne inn, uttalte Petter Skinstad i VGs studio.

Trioen lå tett sammen helt til de nådde den samme bakken som Falla valgte å rykke i på sin etappe. Der klinket Niskanen til, og kun Weng greide å holde skikkelig følge - Kalla falt bakover i feltet.

Norge og Finland vekslet først, og Weng sendte Astrid Uhrenholdt Jacobsen ut på tredjeetappe sammen med Laura Mononen. Sverige vekslet 12,7 sekunder bak, og junioren Ebba Andersson gikk ut for å tette gapet oppover.

Jacobsen parkerte Finland



Jacobsen, som tok bronse på tikilometeren tidligere denne uken, gikk jevnt med Mononen ute på førsterunden. Men at de norske jentene hadde gode ski i dag hersket det etterhvert ingen tvil om - Jacobsen gled fra den finske jenta i stor stil, og da de var inne på stadion etter halvgått etappe, hadde Norge fått en fem sekunder stor luke ned til Finland.

Ut fra stadion fortsatte Jacobsen å øke ned til Mononen, og det begynte å bli klart at Marit Bjørgen ville få gå ut i ensom majestet på ankeretappen.

Inne til veksling var Norge hele 56,7 sekunder foran Sverige. Juniorjenta Andersson hadde hentet inn igjen Mononen på slutten av etappen, og det dro seg dermed mot en sølvduell mellom Stina Nilsson og Krista Pärmäkoski i avslutningen.

– Jeg tenkte at Mononen kanskje kunne gå i fellen og få overtenning siden hun går på hjemmebane. Hun åpnet veldig bra, men jeg merket etter 1,5 kilometer at tempoet dabbet bra av. Jeg lot henne gå foran litt til, så hun ble ordentlig sliten. Så kunne jeg gå mitt eget løp på slutten, sier Jacobsen til NRK.

Bjørgen gikk en solid ankeretappe for Norge, og Norge vant til slutt stafetten med et helt minutt. Gullet representerer også litt av en milepæl: Det var nemlig Norges 100. VM-gull i langrenn.