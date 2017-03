Rakker ned på norsk taktikk-kritikk: – Det blir tåpelig

LAHTI/OSLO (VG) Både Frode Estil og Odd-Bjørn Hjelmeset mener det blir feil å kritisere den norske taktikken på femmila.

NRKs kommentatorer stilte blant annet spørsmål om hvorvidt man burde lagt forholdene bedre til rette for Petter Northug før oppløpet. I stedet gikk Martin Johnsrud Sundby for egne sjanser, men på oppløpet var han sjanseløs mot Alex Harvey, Sergej Ustjugov og Matti Heikkinen.

Northug hang med helt til Sundby satte opp farten i de to siste bakkene. Da klarte han ikke å følge teten lenger.

«Godt jobbet Sundby! Ødela 5-mila for vår beste spurter, og ikke i nærheten selv», skriver TV 2s fotballprofil Jesper Mathisen i en ironisk Twitter-melding.

«Skjønner at man går for Sundby i utgangspunktet, men når det er én runde igjen er det jo lov å skifte taktikk», mener Mathisen.

– Jeg så på NRK at de snakket om at Sundby kanskje burde hjulpet Northug. Jeg synes det blir komplett feil å ha en sånn vinkling, sier Frode Estil til VG.

– Hvordan i all verden skulle Northug klart det? Han var ikke i posisjon. Og hvis noen påstår det, så tror jeg ikke de har peiling på ski. Det blir tåpelig, sier Estil.

Slik svarer Anders Gløersen på spørsmål om hvorfor ikke de norske løperne ventet på Petter Northug:

En haug av brukere på sosiale medier, som TV 2-kommentator Marius Skjelbæk her, kritiserer den norske taktikken på femmila.

Northug: – Ble kjørt litt for hardt

Northug innrømmer også at han håpet lagkameratene skulle bremse litt opp med fem kilometer igjen, men han fikk ikke ønsket sitt oppfylt.

– Jeg hadde håpet at de skulle «line seg opp» og bremse den siste femmeren. Vi var enige om å kjøre den siste runden. Fire ønsket stor fart, en ønsket lav fart. Da hjelper det ikke at jeg har dobbeltstemme, sier Northug til VG.

– Hadde det blitt gått rolig til det høyeste punktet på den siste femmeren, kunne jeg vunnet. Men det ble kjørt litt for hardt der, og da var jeg ferdig.

Å tro på lagtaktikk i individuell langrenn, er imidlertid å ha falske forhåpninger, mener Estil.

– Det er ikke sånn det fungerer i langrenn. Vi ser det litt i langløp, men jeg håper for Guds skyld at vi ikke kommer dit i vanlig langrenn, sier VM-gullvinneren fra femmilen i Oberstdorf 2005.

Hjelmeset: – Petter var jo sliten

Estil får støtte av tidligere lagkamerat Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Hvorfor skulle de gått for Northug? Petter var jo sliten. Da måtte de jo bremset, og det hadde ikke Ustjugov gjort. Nei... Jeg mener ikke de skulle gått for Petter, sier han.

Hjelmeset mener man bør sette seg litt inn i Martin Johnsrud Sundbys hode før man kritiserer den norske taktikken.

– Han har vunnet alt som kan vinnes i verdenscup og Tour de Ski og det som er, men manglet VM-seieren. Selvfølgelig går han for egne sjanser. Langrenn handler per dags dato lite om lag, sier han.

Kanadieren Alex Harvey vant – og det viser i hvilken grad langrenn er en individuell idrett, påpeker Hjelmeset.

– Vi må hylle Harvey i dag, og han har ingen som går for segg. Han er som Peter Sagan i sykling, det var ingen som syklet for ham da han vant VM heller. Det går an å vinne uten å ha lagspillere med seg, sier han.

Mener Northug hadde perfekt opptrekk

Landslagssjef Tor-Arne Hetland roser Petter Northug etter rennet.

– Det var fenomenalt av Petter. Årsbeste. Men han skulle gjerne hatt en måned til med forberedelser, sier Hetland til VG.

Men mener ikke at det norske laget burde lagt forholdene bedre til rette for trønderen.

– Nei, i kampens hete går alle og prøver å gjøre sitt beste. Petter hadde egentlig perfekt «opptrekk», i gamledager ville han jafset til seg tre-fire plasser og vært først inn i Lahti-svingen som Martin.

Saken oppdateres!