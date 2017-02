Petter Northug: – Flaks hvis svenskene tar medalje

VIERUMÄKI/OSLO (VG) Petter Northug med stikk til «söta bror» på dagens pressekonferanse.

Pressekonferansen foregår ved det norske lagets bosted i Vierumäki, omtrent en halv times kjøretur fra VM-byen Lahti. Der bor også det svenske laget.

Petter Northug har friplass som tittelforsvarer. De fire uttatte er Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen.

Petter Northug har liten tro på svensk jubel på sprinten.



– Jeg tror det blir tøft å ta medalje med det laget de har. Det er flaks hvis de får medalje, sa Northug.

Han snakket også om gårsdagen - da han trente i Teodor Peterson-drakt.

– Vi fikk jo alle sammen startnummer da vi kom til Lahti. Der var det ikke startnummer med mitt navn på. Men det lå et norsk startnummer med Peterson på, så jeg tror det er noen i Skiforbundet som kødder med meg, sa Northug.

Store forventninger



Det er knyttet store forventninger til Johannes Høsflot Klæbo, som omtales som den nye Petter Northug.

– Én ting er presset rundt, men de største forventningene har jeg til meg selv, sier han, og legger til:

– Man har mål om en toppdag og forhåpentligvis å kunne kjempe om en pallplass, sier Klæbo.

Petter Northug har også store forventninger.

– Det blir godt å komme i gang, en sprint er alltid spennende i mesterskap, jeg tipper det blir norsk preg på finalen i morgen, både på herre- og damesiden.

Petter Northug fikk spørsmål om treningssmellen han gikk på før jul.



– Jeg ser på meg selv som en kronidiot. Det bør være mulig å unngå sånne feil, sa Northug, som ikke ville si for mye om Løfshus-saken ennå.

– Det er et brennhett tema nå, men jeg skal ikke si så mye annet enn at jeg lar den saken svømme sin egen sjø. Så får vi se om jeg skyter med hofta senere.

– Fremtiden? Vi får se



Northug er tilsynelatende midtpunktet på pressekonferansen, og får fleste spørsmål av langrennsgutta. Han forteller om når han innså det kom til å bli en amputert sesong.

– Når jeg mistet Tour de Ski skjønte jeg at det kom til å bli en amputert sesong, og jeg måtte over på en plan hvor jeg bare måtte løse det på best mulig måte, sier Northug.

Den profilerte løperen har preget ski-VM i ti år, og fikk spørsmål om han blir å se i VM i 2019.

– Vi får se. Nå er det først og fremst fokus på disse løpene. Jeg er i den alderen at jeg må summere etter hvert år, for å se om jeg skal ta et år til. Sånn har det egentlig vært siden 2011.

